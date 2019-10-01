根據美國媒體報導，早已退休的「俠客」歐尼爾，其實還有另一重身分，那就是歌手，不過也已退出江湖了，不過最近遭到剛出唱片的拓荒者當家球星利拉德漠視，因此決定反擊，因此在網路上發表了一首嘲諷利拉德的歌曲。

歐尼爾在球員時期是全聯盟最強悍的禁區大神，但他也是一位非常喜歡唱歌的球員，然而利拉德最近在節目上受訪時表示，「我認為當時大家根本沒有把歐尼爾當作是真正的歌星，而是認為他只不過是在用說的方式在唱歌。」

然而利拉德的這番話激怒了歐尼爾，歐尼爾決定重出江湖，再次開啟他的歌喉，讓這位小老弟知道誰才是歌唱界前輩。

歐尼爾發表的這首歌一開始就是利拉德受訪的內容，緊接著歐尼爾開始重砲反擊，他不但嘲諷利拉德的球技遠不如柯瑞和韋斯布魯克，甚至還比二線球員阿里查還要差。

看起來歐尼爾是真的氣炸了，所以才會如此將利拉德比喻的那麼不堪，接下來就看利拉德是否會接招了。

(中時電子報)