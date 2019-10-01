被救起的牛隻復原狀況良好，才讓網友鬆了一口氣。（翻攝畫面／林和生屏東傳真）

搶救牛牛大作戰！萬巒鄉一處產業道路，日前深夜被民眾發現1頭黃牛摔落2米深溝，因溝渠狹窄、讓牛隻動彈不得，警方獲報前往瞭解，第一時間商請拖吊車支援，整起救援活動超過千名網友關注，終於在警民合作下成功將牛救起，完成一次艱困任務。

內埔所副所長潘春風指出，發現牛隻時牠明顯虛弱無力、無法站立，研判已掉溝多日，雖然現場有近20人參與救援行列，無奈溝渠狹窄、根本無法施力，只能看著牠神情痛苦、眼眶泛淚，讓在場民眾心疼又著急。

員警見狀電請民間拖吊業者到場協助，首波救援行動先以2條吊繩、一前一後套住前頸與後腿，眼見就要成功，卻又擔心拉起吊繩恐扯斷牛脖子而作罷；經過討論，吊車再將牛隻吊起，接著在牛身使用第3條吊繩穩定，才緩緩將牛拉起，直到安置陸地，暗夜突然響起一陣歡呼。

整場救援行動被網友在臉書社團即時回報，一舉一動牽動眾人心情，後續仍有人不斷詢問牛隻復原狀況，員警只好再次返回現場，拍攝短片並留言表示，牛隻已開始進食，同時也找到飼主證實妥善照料，才讓網友安心。

牛隻主人低調表示，自己以放牧方式飼養50幾頭牛，因為疏忽讓牛隻跌落深溝，還勞師動眾讓那麼多人操心，其實滿不好意思；整個牛隻救援經過吸引超過上百網友留言，累積獲得1000多個按讚及分享，眾人頻頻感謝警方熱心，成功解救受困牛隻。

(中時 )