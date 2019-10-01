桃園市蘆竹區新任區長宣誓就職暨交接典禮1日舉行，市長鄭文燦親臨主持，他表示，蘆竹及八德都是桃園新興發展地區，人口成長快速，包括建設及文化等各方面需求日增，為了促進區公所的人才及業務交流，原蘆竹區長邱瑞朝調任八德區公所，原八德區長蔡志揚調任蘆竹區公所，透過兩位區長互調，讓彼此的發展經驗交流。

鄭文燦表示，區公所是二級機關，但身處服務市民第一線的區長卻猶如小市長，扮演重要的角色，新任八德區長邱瑞朝勇於任事、勤走基層，是一位沉穩、親切的區長，深獲鄉親的信賴與肯定；新任蘆竹區長蔡志揚則曾任桃園市立圖書館館長，工作態度積極進取，在八德區長任內規畫推動包括圖書館龍潭分館新建工程及八德市立兒童美術館等建設，調任蘆竹區長後也將積極發展蘆竹各項建設及文化活動。

不過兩人調動除正常輪調原因外，邱瑞朝因要與國民黨市議員張桂綿結婚而要「避嫌」、免除行政不中立傳言，鄭文燦居中協調，最後調動處理。

(中時 )