台中市環保局長吳志超表示，中火舊的燃煤機組應汰除，不能備用。（廖德修攝）

環保署今（1）日召開專案小組第4次初審會議，審查台中發電廠興建燃氣機組計劃環評案，台電預計興建2部燃氣機組，民國114年上線後把10部燃煤機組的4部轉為備用，但須到備轉容量率低於8％才開始啟動。經過2個小時討論，環委決定有條件通過，台電須於年底前補齊資料，再提環評大會審查確認。

今天最大的爭議點是台中市政府環保局與在環團強力要求，4部燃煤機組必須拆掉或除役，不能備用。最後環委採折衷方案，要求台電最多只能啟動2部機組，但空氣品質指標（AQI）高於100、達到橘色提醒時，便不能啟動燃煤機組，台電承諾照辦。

台中市環保局長吳志超表示：「對於這一結果感到失望也無法接受，相信台中市民也一樣。」他說，台中市立場很明確，就是汰舊換新，舊的燃煤機組不能備用。至於中火的生煤許可，明年中市府也只准許使用1104萬公噸；畢竟台中市民已忍受全世界第4大的火力電廠20年，不能再妥協。

環委孫振義認為，啟動備用燃煤機組的時機，除了考量備轉容量，也應列入空氣汙染的條件，才能取得民眾信任，台電表示虛心接受。環委張學文則表示，防風林的種類可選用原生種，白海豚生態調查也不能忽略；經濟部同意照辦，將納入鄰近海域有關白海豚生態的監測。

環團對於會議結果並不滿意，將等環評大會時會再來抗爭。主婦聯盟代表許心欣說，以氣代煤的方向環團支持，但台電並未等量減煤，之前的承諾根本是「屁」。

彰化環保聯盟代表施月英表示，保留燃煤機組可能有玄機，台電常留有伏筆，而且啟動煤電機組的依據應降為6％，而非環評案說的8％，因後者的可能性很高，對中部空汙仍有影響。

不過出席的中興大學環工系教授莊秉潔表示，中火近3年減煤已達20％，大致還可以。可否不以拆除4部煤電機組為要求，先通過環評案，而把「調度減煤減碳最大化」列入政策，這樣會更有效率，也可避免拆除煤電機組後斷氣停電的可能性。

(中時 )