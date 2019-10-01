港千人銅鑼灣起步 表達對政府不滿 13:362019/10/01 中時 張語庭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 銅鑼灣有大批示威者遊行。(圖／東網) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 今日是中華人民共和國成立70周年，香港多區都有反修例示威者號召舉行示威遊行。約下午1時半，灣仔修頓球場4個看台已近乎爆滿，超過400名市民在等候活動開始期間高叫口號，又合唱諷刺警隊的歌曲，表達對政府的不滿和訴求。 另外，在銅鑼灣東角道則有近千人聚集，大部分停留於記利佐治街叫口號，有人揮動美國國旗。民陣副召集人陳皓桓指遊行會在下午1時半出發，希望等齊人避免中途被警方截龍。 防範示威擴大，20至30名防暴警在港鐵灣仔站通往入境事務大樓的天橋戒備，近譚臣道的天橋出口已封閉。 (中時 ) #示威 #口號 #天橋 #遊行 #政府 也許您會感興趣 推薦閱讀 香港警方反對民陣10.1集會及遊行申請 19:532019/09/27 兩岸 拚經濟 法國計畫推百億歐元減稅措施 22:262019/09/27 財經 香港示威集會衝突傳槍響 警方發射水炮驅散群眾 23:152019/09/28 兩岸 速龍小隊金鐘道清場 制服多名示威者 19:412019/09/29 兩岸 米塔颱風逼近 國防部防災兵力準備好了 23:072019/09/29 社會 港警民衝突 中視記者被噴胡椒水 04:102019/09/30 話題觀察 天橋印象 發現漢字之美 04:102019/09/30 焦點新聞 颱風「米塔」來襲 第二作戰區做好防災整備 11:402019/09/30 軍事 警方反對10.1集會遊行 民陣上訴被駁回 12:182019/09/30 兩岸 十一遊行被駁 港人仍串聯上街 04:102019/10/01 焦點新聞 兩岸熱門新聞 東風-41風頭遭搶 新航母殺手東風-100現世 - 兩岸 - 旺報 港千人銅鑼灣起步 表達對政府不滿 - 兩岸 陸國慶閱兵殲擊機梯隊 體系作戰的「刀尖」 - 兩岸 陸高溫超導技術 磁浮列車發電都可用 - 兩岸 - 旺報 陸70年慶典 安排一輛台灣彩車 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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