今日是中華人民共和國成立70周年，香港多區都有反修例示威者號召舉行示威遊行。約下午1時半，灣仔修頓球場4個看台已近乎爆滿，超過400名市民在等候活動開始期間高叫口號，又合唱諷刺警隊的歌曲，表達對政府的不滿和訴求。

另外，在銅鑼灣東角道則有近千人聚集，大部分停留於記利佐治街叫口號，有人揮動美國國旗。民陣副召集人陳皓桓指遊行會在下午1時半出發，希望等齊人避免中途被警方截龍。

防範示威擴大，20至30名防暴警在港鐵灣仔站通往入境事務大樓的天橋戒備，近譚臣道的天橋出口已封閉。

(中時 )