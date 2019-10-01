總統府祕書長陳菊不滿國民黨籍立委許淑華、曾銘宗、高雄市議員陳麗娜在立法院舉行記者會，質疑她當年在高雄市政府的祕書長李瑞倉修改氣爆捐款要點，致氣爆善款成為她的「小金庫」，濫用民眾愛心，今早委任律師向台北地檢署遞狀控告許淑華3人誹謗罪。

陳菊因在高雄市長任內，相關作為引發不少爭議，遭多名立委、名嘴批評，她提告反擊。陳曾對立委費鴻泰、藝人張俐敏，名嘴吳子嘉、張友驊、謝寒冰5人提自訴，其中她自訴費鴻泰一審敗訴，她今天再控告許淑華、曾銘宗、陳麗娜3人，已成為最會告人的總統府高官。

許淑華、曾銘宗、陳麗娜3人，是於9月3日在立法院以「李瑞倉黑手深入，高雄氣爆善款成陳菊小金庫？」為標題開記者會，質疑有善款被不當挪用於電話費、網路費、甚至購買電腦相機設備。

許淑華質疑前高雄市祕書長李瑞倉修改氣爆捐款要點，將「行政費用，以本專戶總收入計算不超過千分之一為上限」，修改為「其他經本委員會審核通過之必要費用」，懷疑李將「黑手」伸進善款，善款成為陳菊的「小金庫」。

許淑華指稱，氣爆捐款非指定用途計畫有16個局處，一共提了55案，經高雄市議員調查，有都發局挪用善款支付處室電話費及主管行動電話費、網路費，支付空汙費，甚至消防局也用來汰換破舊桌椅，善款使用違反「公益勸募條例」，痛批陳「這不是濫用善款？濫用民眾的善心？」

雖然陳菊今提告，但高雄市政府認為，氣爆善款運用時不得違背公益勸募條例，善款委員會恐有背信之虞，日前已決定將全案移送檢調偵辦。

(中時 )