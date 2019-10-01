中度颱風米塔逐漸遠離台灣，南方澳跨港大橋今（1日）上午9時許傳出崩塌。（消防署提供／葉書宏宜蘭傳真）

中度颱風米塔逐漸遠離台灣，南方澳跨港大橋今（1日）上午9時許傳出崩塌。（消防署提供／葉書宏宜蘭傳真）

中度颱風米塔逐漸遠離台灣，南方澳跨港大橋今（1日）上午9時許傳出崩塌。（消防署提供／葉書宏宜蘭傳真）

中度颱風米塔逐漸遠離台灣，南方澳跨港大橋今（1日）上午9時許傳出崩塌，2名海巡人員搶救時疑似遭攔油索擊傷，吸入性肺炎送往台北榮民總醫院蘇澳分院急救，需留院觀察，暫無生命危險。

南方澳跨港大橋崩塌壓毀3艘漁船，導致10人受傷送醫，其中1人為本國籍、6人菲律賓及、3人印尼籍，傳出尚有6人受困於漁船內，相關單位緊急搶救中。

台北榮民總醫院蘇澳分院院長程文祺表示，意外發生後立即啟動大量傷患應變機制，其他院區醫護人員都有趕來支援，目前收治8名傷患，2名重傷已轉院，4名中傷、2名輕傷在院。

程文祺提到，2名海巡人員搜救時疑似遭遭攔油索擊傷，肢體僅輕微挫傷，由於水面有大量油汙，2人罹患吸入性肺炎，需留院觀察，暫時無生命危險。

受傷海巡人員為1男1女，黃姓女海巡人員由救護車於中午12時許送抵醫院，另外，黎姓男海巡人員則是由自小客車自行送抵醫院。

(中時 )