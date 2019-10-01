亞洲第一座雙叉式單鋼拱橋、南方澳大橋上午應聲斷裂，造成嚴重災情。負責國內公共工程施工品質的公共工程委會表示，南方澳大橋不老，建造至今僅20年，會發生瞬間斷裂問題，與維護管理關係密切，工程會將要求交通部及港務公司提出說明及報告。

南方澳大橋全長140公尺、1999年才正式通車。工程會主委吳澤成表示，南方澳大橋不算老橋，才20年而已，由於其設計是採「張力型」鋼索設計，這種類型的設計都要非常嚴謹的定期檢查維護管理，若不注意「一壞掉的瞬間就像這個樣子」。

吳澤成說，類似張力型設計的還包括2010年國3走山，也是因為地錨拉力問題，鋼索鏽蝕所致。所以他已要求工程會針對吊橋、鋼橋、鋼索的維護管理進行查核。

吳澤成表示，儘管事故原因還要進一步了解，但若交通部及港務公司對於監督維護管理有不足之處，工程會都會要求加強。另對本次事故，工程會會要求交通部及港務公司提出說明。

(中時 )