時代力量立委鄭秀玲指指北一女和屏東枋寮高中開的選修課數量差很多，高中生學習歷程連動考招，恐擴大城鄉差。對此，招聯會表示，枋寮高中在資訊、樂高機器人等方面發展很好，因此學校在資訊學群相關選修課比較多，也是因應學校的特色、資源與條件開課。

鄭秀玲日前在立法院質詢時指出，把學習歷程跟考招連動，會出現偏鄉更偏鄉、明星更明星的問題。以北一女與枋寮高中為例，北一女有45門選修，分屬於18個學群，而枋寮高中只有23門選修，但缺少醫學衛生與生物資源兩大學群，他們學生可能因為在學時沒有修過相關課程，而在申請醫學系時居於不利地位。

招聯會表示，北一女有23班805人，枋寮高中有5班101人，北一女多元選修開45門，枋寮高中開23門。枋寮高中學生數比北一女少很多，因此選修課自然比較少，也必須因應學校的特色、資源與條開課。

招聯會說，一個高中生無論必修或選修，都會修到180左右規定的學分數才畢業，大學校系看的是申請人的修課紀錄，修課數量沒有短少，也不是去看高中有多少課程供選擇。高中提供的選擇多，是「適性」的機會較大，而不是學生的修課記錄比較長。

枋寮高中發表聲明說，大學考招單位在宣導時，不斷強調大學不是只看單一資料，而是多資料參採。枋寮高中為提供學生適性發展，銜接大學教育，在加深加廣選修中，除了國英數社自這幾個傳統考科領域之外，也規畫開設包括藝術、科技、綜合及健體領域等這類選修課程。

枋寮高中說，他們學校校目前在高一階段的多元選修與校訂必修課程，還沒有完全對應到十八學群所有的學群，但接下來在高二高三階段仍會繼續開出可以對應學生需求的選修。未來將視實際狀況，重新檢視及調整選修科目。

(中時 )