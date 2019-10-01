75歲趙姓老翁3年來飽受頻尿所苦，一個晚上至少要跑5次廁所以上，讓他無法好好睡覺，長期如此也導致精神不佳、脾氣暴躁等情況，無奈用藥都無法改善，他日前到醫院檢查，確診為攝護腺肥大合併膀胱過動症，經接受雷射攝護腺手術治療並使用頻尿藥物控制後，終於不再「整晚滴不停」。

亞洲大學附屬醫院泌尿科主治醫師蕭子玄指出，隨著時序邁入秋冬，頻尿患者就診比例也增加，尤其，天氣轉涼時，有許多患者「想尿卻尿不出來」的情況更嚴重，其中又以50歲以上男性症狀最明顯，其原因多為老化導致的攝護腺肥大與膀胱過動症。

以趙男為例，蕭子玄說，正常男性攝護腺大小約20克，但趙男攝護腺肥大情況已至80克，不但造成膀胱出口阻力增加、更削弱其肌肉收縮力量，再加上他有膀胱過動的問題，才出現頻尿、卻又尿布乾淨的問題。

蕭子玄表示，趙男剛出現頻尿症狀時，也曾嘗試使用藥物，但因他為攝護腺肥大合併膀胱過動症，藥物治療效果有限，且此時若使用抑制膀胱收縮的藥物，更可能造成尿液滯留、引發感染問題，而透過雷射手術切除增生組織，再配合藥物改善症狀，解決困擾。建議若民眾一晚至少上廁所2次且有尿流變細、解尿困難情況者，應就醫檢查。

(中時 )