隨著兩岸關係惡化，國民黨立委曾銘宗今在施政總質詢中，引述9月23日國家安全會議最新評估報告，指大陸在外交戰後，可能取消「兩岸經濟合作架構協議」（ECFA）適用。對此，經濟部長沈榮津承認貿易局、工業局已經有做相關評估；但影響外貿約5％，「金額不多」，最主要以石化為主，政府將協助業者分散市場、產業轉型。

隨著大陸近期接連拿下中華民國2個邦交國後，曾銘宗今在立法院質詢時指出，9月23日國家安全會議最新的評估報告明確提及，大陸在外交戰之後，可能在經濟上取消對我國產業效益不小的ECFA適用，不曉得行政院是否已開始思考ECFA被大陸取消適用的因應？

對此，經濟部長沈榮津並未正面答覆，僅表示美中摩擦後，台商對大陸的佈局已全面檢討朝向全球化；但兩岸貿易是要共創雙贏，他（大陸）也需要我們的零件，所以這是互相的。

曾銘宗追問，「我是問你有沒有評估！」沈榮津才坦承，貿易局跟工業局都已經有在做評估。至於取消適用後的影響，沈榮津說，「差不多影響5個百分點」，但他強調「金額不多，整個影響就是5趴，以目前來說最重要的就是石化」。

面對經濟部的回應，曾銘宗強調，過去ECFA適用金額大約都在200多億美元，像是去年就是236億美元(約731億台幣)，「不少耶！」目前國安單位已經警示，萬一這件事情真的發生，到底政府要怎樣拿出協助，尤其是石化產業、傳統產業的衝擊會非常嚴重，政應應積極思考。

對此，沈榮津表示，他剛剛已經說了，石化原料這個東西他們也需要我們，所以要共創雙贏。至於因應作為，「我已經說了，就是分散市場，很簡單；第二就是對我們的傳統產業要協助升級轉型。」

(中時 )