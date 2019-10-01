為了維持國內醫師與牙醫師人力培育制度及醫療品質，衛福部已在9月26日預告醫師法修法草案，規定持有外國醫學系、牙醫學系學歷回國考照者之前，都要經過學歷甄試與國內教學醫院臨床實作訓練，違者將被處以最高5年徒刑、150萬元的重罰。

由於避免人力供需失衡，我國醫師人力採教、考、訓、用政策，限制國內醫學系每年招生總人數1450名，不過，近年來，不少國家開辦國際學生專班，使得持有外國醫學或牙醫學歷回國參加考試的人數持續攀升。

醫事司司長石崇良表示，考量不同國家的教育制度與醫療水準，這些拿到外國醫學、牙醫學歷報考國內醫師考試者，應有適當審查與人數管制，特別是部分國家的外國專班缺乏實習或畢業後無法在當地執業，更要嚴格評估能力。

因此，衛福部邀集教育部、醫事團體等單位共同研擬、修訂醫師法，規定持有國外醫學、牙醫學學歷報考國內醫師考試，應先經過教育部學歷甄試通過、國內教學醫院臨床訓練且成績及格。

不過，仍有免學歷甄試的但書，包括美、加、日、歐洲、澳洲、紐西蘭、南非、新加坡與香港等9個地區的醫學院取得畢業證書，並為當地合格醫師、執業3年以上；或是適用去年12月31日前入學的「落日條款」。

此外，衛福部明定授權主管機關訂定教學醫院接受外國醫事人員從事臨床醫療訓練或教學的申請程序與應遵行的相關規定，例如外國醫師在臨床教學過程，須有本國醫師在現場並負醫療責任。

同時為了改善偏遠地區人力，衛福部開放旅居外國的國人返鄉服務，新增短期行醫規定，讓持有美、加、日、歐洲等9個地區的醫師證書、從事臨床醫療業務5年以上，可以申請在偏遠地區醫院註冊提供醫療服務。

(中時 )