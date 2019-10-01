為落實藝術教育扎根，今年《牽手進劇場》自1日至15日在桃園展演中心舉辦，共舉辦8場次活動，邀請桃園77所學校超過8000名國小師生參加，除欣賞寓教於樂的劇目，也引導學童認識劇場的基本禮儀。
藝文設施管理中心主任王啟仲表示，希望透過《牽手進劇場》活動，帶領學童走進劇場欣賞表演藝術，體驗劇場裡的奇幻世界，師生交通費及保險費部分則由主辦單位與教育局共同協助，減少學校參與戶外教學的負擔，讓老師可以帶著學童輕鬆的體驗豐富多元的表演藝術。
節目方面，安排蘋果劇團校園勵志歌舞劇《小蜘蛛大英雄》、六藝劇團《南洋奇遇記》、狂美交響管樂團親子音樂劇場《動物派對》，以及國際級的在地團隊盛保羅魔幻劇團大型魔術秀《魔幻兄弟》等，共將帶來8場次精彩演出。
1日首場「牽手進劇場」活動，計有來自新埔國小、興國國小、埔頂國小、大安國小、霄裡國小、北勢國小、山豐國小、草漯國小、幸福國小、自強國小、山頂國小等超過1,000名學童參加，讓孩子們走入藝文專業場館，從小學習與體驗藝文。
(中時 )
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