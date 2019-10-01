洪麗娜也感謝在地企業拋磚引玉，讓更多田中鎮民加入捐款行列，一起改變田中，讓田中變成一個宜居友善的城市。(吳建輝攝)

洪麗娜表示環鎮公車的路線及車輛租借大致已經完成，用租借的方式向客運業者承租兩部20人座的小巴士，以對開的方式繞行田中，沿途停靠各里人口密度較高的地區

田中鎮長洪麗娜希望打造鎮內免費接駁巴士，讓田中偏鄉樂齡族願意走出來，也讓外地到訪田中的背包客多一個選擇，能夠盡情享受田中的美，因此1日在田中乾德宮舉辦「愛心巴士免費環鎮公車募款活動」，希望吸引在地企業界一起捐款做愛心，讓「田中愛心巴士免費公車」得以盡速啟航。

田中鎮長洪麗娜表示，環鎮公車的路線及車輛租借大致已經完成，用租借的方式向客運業者承租兩部20人座的小巴士，以對開的方式繞行田中，沿途停靠各里人口密度較高的地區，讓大家都可以免費來使用田中愛心巴士，想坐去哪裡就去哪裡。

洪麗娜說，愛心巴士一年所需要的營運費用達350萬元以上，在乾德宮與在地熱心企業的捐助後還不足近200萬，因次特別在乾德宮開放一個單位5萬元的方式，讓民眾認捐，而所有捐款將整筆納入田中鎮公所專款專用，由田中鎮公所開立收據讓捐款人在做公益的同時，還能達到節稅的目的。

洪麗娜也代表乾德宮捐出20萬，而率先捐款的企業界的華新橡膠、泰山企業、維力食品、愛康製藥,進發密麻花,田福企業,台灣泰德軾,喬勝機動車,順新人力以及鼎邑建設等也都表示，企業取之於社會用之於社會，希望拋磚引玉能讓更多田中鎮民願意投入捐款的行列，一起改變田中，讓田中變成一個宜居友善的城市。

(中時 )