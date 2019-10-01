從事有線電視公司客服經理20餘年的61歲王美雲，去年無預警被資遣，因對餐飲業感興趣，參加職業訓練學習烘焙糕餅伴手禮製作，結訓後萌生創業賣甜點想法，但缺乏品牌行銷概念，透過勞動部高屏澎東分署南區銀髮人才資源中心一系列培育課程及輔導，順利創建個人品牌，成功開創職場第二春。

「60正好、70剛好、80美好，我60歲身體依然健康有活力，想繼續在勞動市場展現勞動力價值！」，累積20多年客戶服務處理經驗的王美雲，去年5月無預警面臨失業，心態很快就從驚慌失措調整到接受事實，但四處投遞履歷，卻求職碰壁，所幸一次參加南區銀髮中心駐點宣傳活動，經輔導員鼓勵重新燃起信心。

她說，失業期間，量自己曾開設早餐店，有料理底子，對烹飪感興趣，所以參加烘焙糕餅伴手禮製作職業訓練課程，培養製作甜點技術能力，在課堂上做出數10種甜點包括雪Q餅、蛋黃酥、中式喜餅等，成品拿給家人分享，獲得好評，結訓後決定創業賣甜點。

她從失業到參訓、一直到結訓後摸索出職涯發展方向，輔導員持續給予關心，得知她有創業念頭，主動推薦中心一系列培育課程及輔導，美雲參加後，在課堂上學習創立個人品牌，並運用多樣化的行銷手法及通路拓展產品，也在中心協助下，取得食品檢驗合格證書，讓消費者對其食品安全有信心。

目前她已在個人臉書粉絲團開始接受訂單，透過彈性工時工作型態，在工作與生活間找到完美平衡點，中高齡生活也由原先失業不知所措，轉變為經營個人事業，日子過得充實有意義，未來工作精彩可期。

(中時 )