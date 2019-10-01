蔡英文總統今天上午頒授日本台灣交流協會台北事務所代表沼田幹夫「大綬景星勳章」，表彰沼田任內深化台日關係的貢獻。蔡英文強調，這個勳章，也代表政府和人民的感謝，期盼今後能繼續攜手努力，一起促進區域的合作及繁榮。蔡表示，「您永遠是台灣堅實的夥伴，也歡迎您常回來台灣」。

總統府今天為沼田幹夫舉行授勳典禮，在場觀禮者包括國家安全會議秘書長李大維、諮詢委員林成蔚、外交部次長徐斯儉、台灣日本關係協會會長邱義仁等人。

蔡英文表示，對於沼田即將完成在台灣的任務返回日本，她感到相當不捨。她說，沼田從2014年到任，到現在已經超過5年，是近20年來任期最長的日本駐台代表，對於深化台日雙方關係有卓越的貢獻，也和台臺灣各界都建立深厚友誼；她要代表所有台灣人民，致上最深的感謝。

她細數這段期間，沼田積極促進台日關係的豐碩成果，包括推動「日本台灣交流協會」的正名、建立「台日海洋事務合作對話機制」，也完成了20項雙邊合作協定的簽訂，對於促進台日雙方實質關係的發展，有關鍵性的影響。

對沼田大力聲援台灣參與各種國際組織，尤其在中國不斷對台灣進行各種打壓的時候，表達支持和仗義執言，蔡英文也表達感謝。

她提到，今年3月台美日三方，在台灣聯名主辦「2019全球合作暨訓練架構（GCTF）－打擊公私部門貪瀆國際研習營」，更是一項劃時代的重要成就，沼田為了促成這個活動，投注了3年的時間。對於沼田代表積極促進區域合作，用心為台灣拓展國際能見度，她要再次致上謝意。

蔡英文期盼透過頒贈大綬景星勳章，能夠彰顯沼田代表對提升台日關係的傑出貢獻，「這個勳章，也代表了我們政府和人民的感謝」。也期盼今後台灣和日本能繼續攜手努力，一起促進區域的合作及繁榮，並祝福沼田一切順利，「您永遠是台灣堅實的夥伴，也歡迎您常回來台灣」。

(工商 )