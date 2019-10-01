南方澳跨港大橋坍塌意外，內政部長徐國勇立刻前往現場勘災，強調現階段救人最重要，總統蔡英文指示各單位救人第一，國軍也全力支援。

總統府表示，蔡英文持續關注第一時間回報的災情，目前重點是救災，相關單位也已全力搜救中。

(工商 )