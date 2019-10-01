救人擺第一 徐國勇南方澳斷橋勘災 14:082019/10/01 工商 彭媁琳 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 內政部長徐國勇前往南方澳跨港大橋坍塌意外現場勘災。圖/內政部提供 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 南方澳跨港大橋坍塌意外，內政部長徐國勇立刻前往現場勘災，強調現階段救人最重要，總統蔡英文指示各單位救人第一，國軍也全力支援。 總統府表示，蔡英文持續關注第一時間回報的災情，目前重點是救災，相關單位也已全力搜救中。 (工商 ) #南方澳斷橋 #徐國勇 也許您會感興趣 推薦閱讀 親自南下台中 徐國勇關心查賄制暴工作 13:482019/09/29 政治 兩套標準？徐國勇轟李毅侵門踏戶 11:222019/09/30 政治 颱風天登山、觀浪待救 徐國勇：自付救援費用 16:292019/09/30 社會 徐國勇對潑漆嫌犯交保失望 籲檢抗告 19:432019/09/30 政治 潑漆案兩嫌交保部長很失望 北院打臉 22:422019/09/30 社會 潑漆2嫌交保 北檢聽「內政部長的話」？今提抗告 11:032019/10/01 社會 南方澳斷橋 國軍水下作業隊搜救 11:012019/10/01 社會 南方澳跨港大橋塌 徐國勇已趕赴現場 11:262019/10/01 政治 南方澳斷橋 土木技師：第6條鋼索鬆脫 14:002019/10/01 社會 政治熱門新聞 蔡英文：油罐車失火造成橋面斷裂？網驚呆了 - 政治 韓國瑜選情雪崩？藍營本土派支持者竟向「他」喊話 - 政治 王金平恐沒下一步！傳親民黨屬意他出馬 - 政治 又口誤？小英說油罐車造成橋斷被批 府解釋了 - 政治 - 工商 震怒有理？黃暐瀚直言：蘇可能弄錯兩件事 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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