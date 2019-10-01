蔡英文總統上月20日出席跨界合作的「社群之夜」競選活動時，向大家表示她的康乃爾碩士指導教授John J. Barcelo已過世，卻被發現明明還活著，引發爭議。蔡英文總統連任辦公室發言人廖泰翔則表示，經事後查證，這是總統口誤，總統也表示會向Barceló教授致歉。最近蔡英文為什麼會一直口誤？亞洲警察學會秘書長葉毓蘭表示有五個猜測，網友則神回「以上皆是」。

蔡總統日前出席跨界合作的「社群之夜」競選活動時，稱她的康乃爾碩士指導教授John J. Barcelo已過世；但網友查證教授還健在。對此，廖泰翔表示，經事後查證，這是蔡總統口誤，總統也表示會向教授致歉與致意。同時，總統也再次感謝教授當年給予她的諄諄教誨，讓她在學術研究領域能夠有所成長與精進。

對此，葉毓蘭也在臉書表示，最近蔡英文總統為什麼會一直口誤，一直要更正？她有幾個猜測，包括一、總統的工作太忙，超出小英的能力？二、最近宮廟跑多了，走火入魔，所以不知所云？三、小英生病了，出現阿茲海默的初發症狀？四、誤以為謊話說上一千遍就會是真的？五、朕即天下，老娘說了算？她諷刺表示「世紀懸案」。

網友則紛紛回應「6：以上皆是」、「慣性說謊」、「今天還說油罐車失火造成斷橋」、「5，因為傲慢，所以不在乎」、「5！老娘說了算」。

(中時電子報)