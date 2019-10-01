迎接即將到來的重陽節，為讓轄區內獨居老人能感受社會溫情，霧峰警分局國光派出所志工分隊特別發起「1人1菜」活動，邀轄區內獨老到派出所享用午餐，志工分隊長黃綉絨還自掏腰包、贈送每名長者紅包，氣氛溫馨。

國光派出所長黃琪勇表示，有感於轄區內有部分獨居長者、弱勢家庭，平常生活困苦，平常就結合民間單位關懷這些社會弱勢族群，因重陽節將屆，特別舉辦餐會邀長者共襄盛舉，讓他們感受不同的警察及社會的溫暖。

(中時 )