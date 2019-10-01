1人1菜歡度重陽 台中國光所關懷獨老 14:152019/10/01 中時 林欣儀 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台中市霧峰警分局國光派出所舉辦「1人1菜」活動，陪伴獨居長者提前歡度重陽。(警方提供／林欣儀台中傳真) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 迎接即將到來的重陽節，為讓轄區內獨居老人能感受社會溫情，霧峰警分局國光派出所志工分隊特別發起「1人1菜」活動，邀轄區內獨老到派出所享用午餐，志工分隊長黃綉絨還自掏腰包、贈送每名長者紅包，氣氛溫馨。 國光派出所長黃琪勇表示，有感於轄區內有部分獨居長者、弱勢家庭，平常生活困苦，平常就結合民間單位關懷這些社會弱勢族群，因重陽節將屆，特別舉辦餐會邀長者共襄盛舉，讓他們感受不同的警察及社會的溫暖。 (中時 ) #社會 #轄區 #長者 #派出所 #國光 也許您會感興趣 推薦閱讀 新北市銀髮族福音 免費塗氟護齒、肺炎疫苗接種 19:432019/09/27 生活 免費塗氟、打疫苗 新北長者有福了 04:102019/09/28 地方新聞 贈重陽敬老金 侯友宜和長者一起手捏狀元糕 11:522019/09/28 生活 童綜合開發防失智桌遊 長者開心比輸贏 15:512019/09/28 生活 坪林區重陽禮金發放 三千萬祝福滿滿帶回家 17:072019/09/28 生活 領重陽敬老金 永和警對長者宣導防詐騙 18:412019/09/28 生活 慈濟人醫金門義診 守護病患感恩歡喜 16:022019/09/29 生活 南市重陽敬老禮金10月2日發放 18:482019/09/29 生活 重陽節到了 二奉堂用愛溫暖長者的心 22:002019/09/29 生活 颱風天失智長輩無處去 撲克牌遊戲減緩失能 21:442019/09/30 生活 社會熱門新聞 南方澳跨海大橋倒塌 壓垮3漁船8外籍工受困 - 社會 南方澳大橋扯林姿妙 網怒轟：游錫堃發包！ - 社會 悚！手機突爆炸 少女睡夢中慘死 - 社會 獨家曝光》空中直擊南方澳漁港坍塌現場 - 社會 南方澳大橋斷 工程界人士：疑人為疏失致鋼構接頭損壞 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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