電影《攀登者》今天（10月1日）凌晨零點上映，首日票房已破5600万元人民幣（約新台幣2.47億元）。

主角吳京拍攝當時，雖然雙膝傷勢未癒，仍勇敢接演，只因他對登山曾有過浪漫想像，覺得登上珠穆朗瑪峰（以下簡稱珠峰）後，向心儀的女孩求婚是件挺酷的事，可惜願望未能實現，因此，有機會拍攝以攀登珠峰為主題的故事時，吳京毫不猶豫地加入。

《攀登者》根據1975年大陸國家登上隊攀登珠峰北坡，在險峻陡峭的「第二台階」架起「中國梯」造福後來的登山者的真人實事改編。

片中，方五洲（吳京飾）和曲松林（張譯飾）在氣象學家徐纓（章子怡飾）的幫助下，帶領李國梁（井柏然飾）、楊光（胡歌飾）等年輕隊員再次挑戰世界之巔。

拍攝前，吳京看了中國隊員登珠峰的紀錄片和書籍，還到青海崗什卡體驗。吳京表示：「去的時候我感冒了，那種滋味兒太難受。」電影正式開拍後，眾演員的處境更為艱苦。吳京說：「電影中的裝備都是幾十年前的，就拿羽絨服來說，那時的羽絨服不防風不防雪，拍完動作戲之後，身上熱了，衣服裡面是濕的，外面是結著冰的。」

片中，吳京與章子怡有大量感情戲，談了一段跨越歲月的戀情。吳京形容兩人在片中的關係就像《鐵達尼號》中的傑克與蘿絲的相知相守。《攀登者》是吳京、章子怡繼18年前徐克執導的《蜀山傳》之後，第二度合作。吳京透露，10多年來，2人一直有聯絡，所以拍戲時很放鬆。

拍完《攀登者》後，吳京對登山有了更深的認知，他認為，登山是自律的過程，不是率性而為的一項運動。可能一隻沒有烤乾的襪子，一個沒有綁好的冰爪，就會帶來生命危險：：「你要嚴格地考核自己的控制能力，一切以不超越自己的極限為原則，一定不能拿自己的生命開玩笑，山永遠在那裡，要懂得保護自己。」

(旺報 )