隨著2020總統大選腳步逼近，藍、綠人選就定位。演藝界挺韓風潮延燒，就連愛國女星熊海靈也趁熱推出挺韓歌曲「讓我陪你一起走」，預計今晚七點將在《中時電子報》粉絲團獨家首播，歌曲未正式上線，就先讓大批韓粉迫不及待。
中華民國愛國女星熊海靈，擁有一雙修長美腿、保養得宜，時常在韓粉社團針對時事發表意見，受到不少韓粉支持。熊日前接受《中時電子報》專訪坦言欣賞韓國瑜的「率真、有guts！」一路從去年高雄市長選舉支持他到現在，希望2020韓能走進總統府。為展現挺韓決心，要求十分完美她，日前緊鑼密鼓連練唱3天，進錄音間一次ok。
熊坦言「希望藉由挺韓庶民曲曝光後，展現對韓的支持與肯定，集結韓家軍的力量，2020我們一定要贏」。熊透露「我無黨無派，支持的是中華民國國號、青天白日滿地紅國旗，以及勿忘世上苦人多，現在的蔡政府已慢慢走向獨裁狀態，實在太可惡了！」
(中時電子報)
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