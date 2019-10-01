新北市中和區「京點洋菓子」創業至今逾16年，販售的泡芙獲得不少消費者喜愛。（葉書宏攝）

新北市中和區「京點洋菓子」創業至今逾16年，販售的泡芙獲得不少消費者喜愛。（葉書宏攝）

新北市中和區「京點洋菓子」創業至今逾16年，以販售各式泡芙為主，另外，還有銅鑼燒、蛋糕等甜點，由於泡芙酥脆又不油膩，獲得不少消費者喜愛，甚至還有遠在台北市的女顧客聞香而來，一嘗泡芙的好滋味。

「當時真的很辛苦！」張老闆說，曾在麵包店及連鎖日式麵包店當了3年的學徒，任何打雜的事情都要做，一點一滴學習技術，因為當時的努力奠定甜點技術，隨後與妻子一起創業賣泡芙、甜點。

張老闆憶及創業初期，為了符合消費者口味，口味一點一滴改良，初期的泡芙丟入垃圾桶不計其數，只為研究出酥脆餅皮的烘烤時間，讓消費者一口咬下又酥又脆。

另外，張老闆對於內餡也相當要求，他拒絕使用鮮奶油，內餡都是親自烹煮，控制好每天數量，才能讓消費者吃得安心。張老闆也提到，巧克力泡芙選用百分之百的可可膏，儘管成本貴一點，但卻可以吃到巧克力的美味。

「京點洋菓子」目前販售有牛奶、巧克力、抹茶、草莓及冰淇淋等口味的泡芙。張老闆說，牛奶、巧克力、抹茶為常態性商品，會依據季節推出草莓、芋頭、紅豆等口味。

「一咬下去，滿滿幸福感！」18歲蘇姓女消費者說，泡芙外皮酥脆，一咬下去、內餡立刻爆漿，讓人一口接一口，且內餡一點都不油膩，是喜愛甜點者的女性首選之一。

店名：京點洋菓子

地址：新北市中和區南山路11號

電話：02-2248-3656

營業時間：中午12時至下午10時

售價：牛奶泡芙、巧克力泡芙14元；抹茶泡芙、冰淇淋泡芙17元

(中時 )