中度颱風米塔逐漸遠離台灣，南方澳跨港大橋今（1日）上午9時許竟傳出崩塌，共有12人送醫急救。

不過橋面塌陷直接砸落停靠港內漁船，據了解可能還有5人受困當中，目前約有兩百人投入現場的搶救。

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(中時電子報)