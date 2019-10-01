大政治大爆卦-無色覺醒》南方澳大橋瞬塌 漁船內疑有人受困？ 14:102019/10/01 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大政治大爆卦─無色覺醒 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 中度颱風米塔逐漸遠離台灣，南方澳跨港大橋今（1日）上午9時許竟傳出崩塌，共有12人送醫急救。 不過橋面塌陷直接砸落停靠港內漁船，據了解可能還有5人受困當中，目前約有兩百人投入現場的搶救。 每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 (中時電子報) #南方澳 #大橋 也許您會感興趣 推薦閱讀 兩岸高鐵關鍵點 平潭公鐵橋貫通 04:092019/09/27 話題觀察 大政治大爆卦-無色覺醒》打韓車輪戰 高雄議會黑暗時刻？ 14:132019/09/27 政治 南方澳跨海大橋倒塌 壓垮3漁船8外籍工受困 09:432019/10/01 社會 畫面曝光！南方澳大橋坍塌瞬間 油罐車180度倒轉摔落！ 10:192019/10/01 社會 南方澳大橋塌 國防部派M3浮門橋車救援 10:332019/10/01 社會 南方澳跨海大橋倒塌 油罐車「瞬間」整台墜落 10:422019/10/01 社會 南方澳大橋扯林姿妙 網怒轟：游錫堃發包！ 11:162019/10/01 社會 南方澳跨海大橋倒塌 漁民：長期載運消波塊 11:262019/10/01 社會 恐怖！海巡直擊橋塌瞬間 彷彿地震來襲 11:542019/10/01 社會 打開台灣斷橋史 30多年來這5座最驚魂！ 13:062019/10/01 生活 政治熱門新聞 蔡英文：油罐車失火造成橋面斷裂？網驚呆了 - 政治 韓國瑜選情雪崩？藍營本土派支持者竟向「他」喊話 - 政治 王金平恐沒下一步！傳親民黨屬意他出馬 - 政治 又口誤？小英說油罐車造成橋斷被批 府解釋了 - 政治 - 工商 震怒有理？黃暐瀚直言：蘇可能弄錯兩件事 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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