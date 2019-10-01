台灣大哥大myVideo與七十六號原子共同投資戲劇《七十六号恐怖書店之恐懼罐頭》系列短片，包含《捉迷藏》、《飢餓》、《計程車》、《租屋》日前拍攝完畢，9月30日晚間舉辦殺青酒宴，恰好遇到米塔颱風來襲，陳庭妮透露曾有過赴桃園拍戲時恰好遇到颱風，當時車子開在高速公路上都能感受到搖晃，「最恐怖的是竟然在五楊高架拋錨，待在路邊等救援時都能感受每台車經過的風速」，她形容當時有種面臨生死關頭的氣氛。

《七十六号恐怖書店》系列短片導演導演莊絢維、洪子鵬率全劇演員參加殺青宴。(七十六号原子提供)

昨晚殺青宴上，導演莊絢維、洪子鵬率演員陳庭妮、小薰、張書偉、林輝閔、雷嘉納、盧以恩、劉子銓、饒星星、闕銘祐、劉明勳、林雨葶、賴澔哲、廖欽亮等演員舉杯慶祝。小薰對於颱風天出席殺青宴的「初體驗」感到新鮮，但也認為演員工作就是不管下冰雹或颱風都可能無法放假，「只求大家都平安」。

陳庭妮與小薰分別都在系列短片中演出媽媽，陳庭妮在《計程車》中經歷成為母親的辛苦，私下的她認為如果在現實生活中真的成為媽媽，「那我一定要當白臉，當黑臉的媽媽太辛苦了」。她透露自己的母親不太常生氣，但一生氣就很嚴肅，還曾經因為她不好好吃飯，把她關在門外對她說「我不要妳了」。她當時覺得天崩地裂，坐在門口狂哭。

《七十六号恐怖書店》系列短片《計程車》演員陳庭妮與林雨葶參加殺青宴。(七十六号原子提供)

小薰則在《租屋》中演出一位為了孩子什麼事情都可以犧牲的媽媽，她也憶及到媽媽曾對她嚴厲的管教，「我小時候很愛偷吃鹽巴，都會去廚房三不五時沾一點來吃」，她透露那時候媽媽就算已經警告多次，但她仍是不肯聽話。結果有回被當場抓到，媽媽氣急之下舀了滿滿一湯匙的鹽巴，直接往她嘴巴，「當下口中那種充滿著又鹹又刺痛的感覺，至今都難以忘懷」。她形容當時只能邊哭邊求饒說再也不敢偷吃鹽了！

短片《租屋》演員小薰與賴澔哲參加殺青宴。(七十六号原子提供)

在《飢餓》擔綱男主角的張書偉說，這回拍攝雖然僅短短五天，卻是拍戲多年來最累的一次，「但是最累也最有成就感」。他解釋這次完全沒有文戲，全是各種不同的動作戲，體力耗盡的只有「爽」字形容。

《飢餓》演員張書偉、饒星星參加殺青宴。(七十六号原子提供)

新人雷嘉納在《捉迷藏》首次接觸靈異恐怖片，「其實我一直去拜拜，還準備了四個護身符在身上」。本身不太看鬼片的她演出前還特別找相關影片來觀摩，卻仍無法消除緊張感，「現場拍攝到自己害怕的場次都會莫名發毛」。

《七十六号恐怖書店》預定於2020年第一季在myVideo上映，該系列四部短片改編自網路小說《恐懼罐頭》，為「七十六号原子」未來三年三十部影視作品規劃中，首次以驚悚、奇幻、懸疑、恐怖為項目類型的戲劇拍攝。而「七十六号原子」目前各項類型皆已進行開發階段，期望故事都能有「當代感」，嫁接到觀眾真實生活細節，進而引發共鳴。

(中時 )