宜蘭南方澳大橋崩塌造成三搜漁船遭到橋面重壓半沉入水底，經過一上午搜救，目前搜救人員已發現尚有船艙內還有5名漁工受困，救難人員表示船艙內人員曾敲窗求救，研判目前受困漁工仍待援，但因橋面太重，雖然已經出動大型機具前往，但宜蘭縣境內缺乏超重型吊車，導致目前救援行動受阻，國內最大重型吊車廠商啟德重機目前也已經派專人前往現場評估，將視狀況隨時支援重型吊車。

(圖/海巡提供)

現場目前救援最困難的地方是，因船體遭斷橋卡住無法拉出，因此必須靠重型機具將橋面吊起，以及潛水人員下方進行救援，救難人員正全力維持受困漁工生命。

目前已經送醫的10名傷者，有2人重傷、3人中傷及5人輕傷，其中張姓油罐車司機身受重傷，在加護病房急救當中。

送醫名單，包括61歲張姓男子和3名外籍男子送往博愛醫院，2名外籍男子送往聖母醫院，4名外籍男子送往北榮蘇澳院區。

(中時電子報)