釀酒人先發投手伍德洛夫出席賽前記者會。（美聯社）

國聯外卡生死戰將於2日上午8時開打，國民主場迎戰釀酒人。國民理所當然派出王牌「藍眼」薛爾瑟(Max Scherzer)先發迎敵，薛神是當代最好的投手之一，未來的名人堂成員，在對手敲定前國民就打算派他先發了。釀酒人則是伍德洛夫(Brandon Woodruff)主投。

薛爾瑟下半季受過傷，生涯季後賽4勝5敗、自責分率3.73都比不上平日表現。轉隊到國民以來他投過4場全輸，有兩次是先發7局只失1分還輸球，只能說他運氣不佳。但他只要狀況正常，國民希望他撐愈久愈好。

由於這是單場決鬥，即使薛神狀況不佳，「天才小史」史崔斯柏格(Stephen Strasburg)可以隨時接手，左投柯賓(Patrick Corbin)也在牛棚待命。3位強投加上在主場迎敵，國民的投手調度游刃有餘。

釀酒人的伍德洛夫今年11勝3敗、3.62自責分率算是隊上王牌，不過釀酒人偏好牛棚車輪戰，而且他傷癒不久，主要任務只是負責開場。

釀酒人最大的困境仍是第一戰將葉利奇(Christian Yelich)受傷報銷，葉利奇不僅連霸國聯打擊王，整體攻擊指數1.100代表他擁有大聯盟最強的推進能力。葉利奇缺陣之後，日裔菜鳥日浦克斯坦(Keston Hiura)意外成為打線上的第一好手，打擊三圍(打擊率0.303/上壘率0.368/長打率0.570)都令人驚奇。好消息是季末受傷的球隊靈魂人物布勞恩(Ryan Braun)趕在最後關頭回歸。

國民雖然失去哈波(Bryce Harper)，不過菜鳥外野手索托(Juan Soto)完美接棒，他本季34轟、110打點其實跟哈波沒有兩樣了。國民照樣打進季後賽，反而是哈波的新東家費城人被打下去，說明國民的總體戰力並未受損太多。

(中時電子報)