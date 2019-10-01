2019世界盃橄欖球賽今天休兵一天，明天繼續小組賽，而官方根據不同位置的特性和在場上的作用列出漫威超級英雄版的先發球員名單，包括驚奇隊長、美國隊長等漫威迷耳熟能詳的角色，總教練則是X教授，透過一般民眾熟悉的人物，幫助大家了解15人制橄欖球場上球員位置。

在15人制橄欖球中，1號位置正前鋒（Loosehead prop）是在爭球時支撐球隊正面的重要球員，雖然不要求速度，但要有強烈的鬥志，通常會由身材壯碩又具爆發力的球員負責，因此世界盃橄欖球官方選了紅坦克（Juggernaut）」擔綱這個位子。

2號勾球前鋒（Hooker ）通常負責處理開球，也要在爭球時負責發號司令、在陣中把球勾回，要由在場上能夠靈機應變的人擔任，擁有聰明才智、力量及敏捷性等優點的野獸（Beast），再適合不過。

3號正前鋒（Tighthead prop）在爭球時負責一線防守，不用具備速度，但要有足夠的體力和耐力支撐整個爭球隊伍，擁有超凡力量的綠巨人浩克（Hulk）自然是不二人選。

4號閉鎖左前鋒（Left lock）跟5號閉鎖右前鋒（Right lock）的位置都在爭球的後排，要增強爭球時整個團隊的推力，也需負責邊線爭球，需要身材高大的球員，這個位置世界盃橄欖球官方選擇由格魯特（Groot）和鬼靈精（Thr Grinch）擔任。

6號翼鋒（Blindside flanker）及7號翼鋒（Openside flanker）爭球時都在兩側，需要反應快與力量兼具的球員擔任，像鋼人（Colossus）、雷神索爾（Thor）具備速度和高攻擊性就很適合，能在進攻中配合後衛強攻。

至於漫威反派之一薩諾斯（Thanos），被世界盃橄欖球官方認為是8號前鋒的代表角色，這個位置擅長連續進攻，是陣中的強力破壞者，很要求體格、力量，

擁有靈敏第六感、反應迅速的蜘蛛人（Spider-Man），很適合擔任9號傳鋒（Scrum half-back），這個位置是前鋒與後衛的媒介，要從爭球中把球傳出去組織攻勢，需要眼明手快的人擔任。

10號接鋒（Flyhalf）會負責發動後衛的攻勢，也要指揮後衛線的防守，並具備出色的踢球技巧，是團隊中高明的戰術家兼司令官的美國隊長（Captain America），應該是這位子適當的人選。

11號左翼鋒後衛（Left wing）是後衛線的第二員，需要能夠對抗敵隊前鋒的能力，也要有能夠中斷對手後衛線攻勢的防守能力，世界盃橄欖球官方選擇銀色衝浪手（Silver Surfer）擔綱。

擁有自癒再生能力、力量及敏捷性的金鋼狼（Wolverine），被放在12號左中鋒後衛（Inside centre），這個位置要負責防守的區域相當大，相當要求速度。

13號左中鋒後衛（Outside Centre）也是後衛一員，這個位子需要速度及閃切技巧，要有優秀的身體性能和突破力，就交給鋼鐵人（Iron Man）負責啦！

14號右翼鋒後衛（Right Wing）要能發揮側邊突破功能，因為防守跟攻擊以單挑為主，個人動作要求也高，被認為適合驚奇四超人裡的「霹靂火」（Human Torch）。

最後一個位子、15號殿衛（Full Back）是球隊中最後防線，通常會負責接對方長距離踢球，要有熟練的接踢球技巧及堅強的防守意志。

💬 "We're very happy with the balance in the back row", Professor Charles Xavier, head coach of the Super Heroes XV.



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(中時電子報)