東風-17常規導彈方隊

中共建政70周年閱兵正式登場，外界關注已久的東風-17彈道導彈終於公開現身，其外形特殊的高超音速彈頭令人眼睛一亮。這是中共首款搭載高超音速彈道的彈道導彈，也是全球首例，中國大陸已成為繼俄羅斯之後第2個正式部署高超音速武器的國家。

《多維新聞》指出，東風-17彈道導彈射程介於1,800至2,500公里之間，被指是專門用於攻擊先進導彈防禦系統的導彈，是中國大陸第一款擁有高超音速滑翔體的中程彈道導彈，也是全球首款搭載高超音速彈頭的彈道導彈。

東風-17導彈從外型上可以明顯看出分為兩個段落，後段是彈道導彈的火箭推進器，屬長型圓筒狀；前段則是尖頭扁形具備高超音速滑翔能力的彈頭。其攻擊方式是火箭推進導彈至大氣層邊緣後，彈頭與火箭分離，彈頭再以幾乎「水漂」式的彈道繼續飛行，在重返大氣層後能進行機動，突破反導彈系統的攔截，達到精準打擊的目的。這種戰術型彈道導彈通常配備常規彈藥，被認為是摧毀敵方「戰略反導彈發射陣地」的利器。

資料顯示，東風17共進行過至少6次試驗，通常位於大陸西北部的測試發射中心進行前期實驗，實驗中導彈飛行距離在1000公里以上。外界推測，東風-17除配備常規彈頭外，也可能會搭載核彈頭，該款導彈可望在2020年達到批量作戰能力。目前除中國大陸之外，美國和俄羅斯也在加大投入發展高超音速滑翔體技術，而俄羅斯已聲稱有空射型與艦射型高超音速導彈服役。

(中時電子報)