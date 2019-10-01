宜蘭南方澳大橋今天上午傳出坍塌意外，目前警消人員正在搶救當中，對此，網路上有網友發文分析，跨港大橋損壞的原因，恐怕跟「吊索」及「橋體」有關。

原PO在PTT發文指出，斷裂是從水泥橋面開始，而非鋼構的雙叉單拱部分，所以可能損壞的原因出在「吊索」及「橋體」。他解釋，橋的吊索安全係數在強度上通常很高，維護時拆換鋼條都應該要沒問題，所以可能是吊索支撐設計或維護不好。

原PO認為，橋體這大概是最好偷工的部分，不過可能是吊索分布設計不好，不均勻的車輛經過導致共振，使得安全係數失效。他質疑，「但是這麼低級的錯誤，20年前還會犯嗎？」

此文一出，引起網友熱烈討論，有一部分的人似乎不太贊同，「去看影片好不好...橋面下沉，吊索撐不住，最後才全部往下垮，鋼構那時才斷」、「等專家檢定報告吧」、「他那個地方，幾乎颱風來都是首當其衝」。

但國家地震工程研究中心橋梁組長、台大土木系教授歐昱辰也表示，從現場監控影像看，倒塌瞬間橋梁的垂直鋼索連結拱頂的部位斷裂，這種情況不是鋼索本身，就是連接拱頂的接頭出狀況，肇因源頭可能是設計、施工，或是維護不當。

(中時電子報)