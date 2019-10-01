金馬56年度廣告以靜默的拍攝前準備，展現期待華語電影星火燎原的未來。（翻攝自金馬56年度廣告）

第56屆影展廣告今天（10月1日）中午正式曝光，由本屆金馬創意統籌羅申駿率領JL DESIGN團隊，邀請《愛的麵包魂》、《我們與惡的距離》新銳導演林君陽聯手打造，延續今年「尋找黑馬」的視覺主題概念拍攝。林君陽表示：「如果說黑馬象徵的是期盼、是即將發生的美好，那麼電影拍攝現場的魔幻時刻，便是人們引頸期盼那美好發生的一瞬，在這個瞬間，電影人靜靜等待。」

在60秒的廣告中，林君陽將場景移置到電影拍攝現場，演員正醞釀著表演，攝影師、收音師等工作人員皆已就位準備，眾人屏息等待的空間裡卻傳來陣陣聲響，交織著輿論喧囂、理性論述與感性吶喊的時代騷動。

林君陽認為，2019是逢九之年，承接著上個時代的結束，也開啟下個世代大幕前的回眸遠眺，當世界的真實給予電影人靈感，他們將以電影回應時代的聲音，而火光乍燃，舞台亮起、做戲如夢的瞬間，既是他們所期待的未來，也希望以此火星為始，展開2019金馬的電影盛宴，期待華語電影的未來，如星火燎原。

「金馬56」年度廣告將於11月7日至24日金馬影展期間在戲院播映，想要一睹為快的影迷，也能在台北金馬影展的臉書和YouTube頻道搶先觀賞。

(旺報 )