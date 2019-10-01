大陸當局今天舉辦建政70週年慶典，總書記習近平發表談話，宣稱堅持「和平統一、一國兩制」方針，推動兩岸關係和平發展，團結全體中華兒女，繼續為實現祖國完全統一而奮鬥。國民黨表示，這是繼今年元月二日講話之後，習近平再度觸及對台工作方針，遺憾的是習近平似乎沒有體察到九個月來兩岸形勢的變化！當前世局詭譎多奇，國人同胞處驚莫變，但應有更深一層的體會。

國民黨表示，中共自1978年11屆3中全會奉行改革開放，以此為分水嶺，迄今其政治經濟制度，已經形成一種新型架構，既不同於計畫時期，也有別於經典的西方資本主義制度。目前中國大陸已是與全球 180多個國家有經貿往來的世界第二大經濟體，從地緣政治和區域整合的角度來看，要切割兩岸關係談何容易！蔡政府欲斷絕經貿往來要付出什麼代價？有無替代方案？都須負責任地向人民說清楚、講明白，而不能只是一味堅持意識形態，操弄民粹，耍嘴皮子，帶領群眾高喊抗中、反中甚或仇中！

國民黨說，回顧過往的這70年，兩岸從軍事衝突、僵持對峙，到和平交流，從兵荒馬亂、發展經濟，到福國利民，雙方更應該珍惜兩岸和平交流交往的現狀，而對於此一得來不易的互惠雙贏成果，主政者尤應堅持人民為先，正視現實，講信修睦，確保台海的和平穩定與繁榮發展。

國民黨說，國民黨是走中道路線的政黨，恪遵中華民國憲法及增修條文暨相關法律，處理兩岸間人民權利義務關係及其他事務。1992 年 11月與陸方達成「兩岸都堅持一個中國的原則，但是對於它的涵義，雙方同意用口頭聲明方式，各自表達」的共識，推動兩岸交流，促進雙贏互利。可見九二共識的出現有其歷史根據，且不等同一國兩制。

國民黨不贊成一國兩制，也不認同蔡英文總統刻意將九二共識抹紅成一國兩制。她自以為撿到槍，但其實是欠歷史一個交待！而我們所表述的一中，就是1912年國父孫中山先生歷經十次革命所締造的亞洲第一個民主共和國-中華民國！

國民黨強調，國民黨現今的政策綱領中明定「確保和平穩定發展的兩岸」，並宣示贏回政權後，將秉持過去執政經驗，重新帶領臺灣回到兩岸和平發展的道路。亦即在堅決不接受一國兩制，反對台獨，主張「一中各表的九二共識」基礎上，推動兩岸交流，致力於讓台灣安全，人民發大財。

國民黨說，迎接光輝十月，呼籲各界體察《中華民國憲法》及增修條文所規範的中華民國憲政體制，正視中華民國屹立於台澎金馬的事實。國民黨並號召國人同胞，在10月10日雙十國慶這一天，共同讓青天白日滿地紅國旗飄揚在全台各地，祝願中華民國108歲生日快樂！

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(中時 )