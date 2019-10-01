右轉車輛因A柱擋住視線而擦撞行人的車禍不斷，台北市議員耿葳1日在議會質詢指出，北市共提報12處改進路口，但有許多路口根本沒有改善「表面上敷衍了事」，且改善路口數目還遠遠落後桃園市，要求交通局應儘速改進保障行人安全。

耿葳指出，近年來行人在斑馬線上行走，卻慘遭右轉車輛撞傷甚至死亡的車禍案例不斷，為此交通部還提出「道路退縮、庇護島、公車司機指叉確認」三大對策，以預防右轉車禍，但北市提報的12處改善路口，迄今卻僅完成7處，比桃園市的37處還少。

耿葳質疑，在市府宣稱改善的7處路口，經她實地勘查發現，重慶北路、民生西路口由於班馬線未退縮，A柱擋到所有行人；中山北路、民生東路口斑馬線也未退縮；另和平東路三段、基隆路二段路口，也僅改善一處路口，另三個路口卻仍未改善。

耿葳也舉市民大道、重慶北路口同樣人潮眾多，但該路口先有捷運出口擋住駕駛視線，且斑馬線也未退縮，「台北市是首善之都，行人應該要有安全屏障才對」。

耿葳表示，和平東路三段、基隆路二段路口是每年都上榜的危險路口，但交通局連續3年提出的改善計畫內容竟然一模一樣，質疑交通局毫無作為。

對此交通局長陳學台表示，部分路口車禍原因，九成以上都是人為因素，對此交通局也已加強宣導；另在改善危險路口方面，交通局將分3年、一年12個進度，在3年內完成36個路口改善，另交大也提58處危險路口，交通局也將一併檢討改進，保障行人安全。

(中時 )