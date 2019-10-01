新北市48歲林小姐的父親患有失智症及糖尿病，屢屢在上班期間被通知父親走失、跌倒送醫，不得不請假回家照顧，最高曾一個月請假8天以上，讓她身心俱疲，直到透過新北市中高齡者職場續航中心的協助媒合，申請合適的長照資源，才讓她無後顧之憂，全心投入職場。

照顧失智、受傷、生病的家人，是許多在職照顧者的沉重負擔，新北市府去年成立全台第一間中高齡者職場續航中心，提供中高齡者職業訓練、就業研習、健康促進、長照資源和創業資訊等，1年多來服務679人，並輔導55家企業建構友善職場。

新北市勞工局表示，續航中心輔導員首先釐清林小姐的工作與照顧現況，再結合衛生局顧家專員及新北市長期照顧管理中心的專業評估，建議林小姐申請多項長期照顧服務項目，包括陪同外出、沐浴的「居家服務」及「居家喘息服務」，同時也提供職業訓練相關補助及課程資訊，幫助林小姐在工作與照顧之餘，透過進修學習延續職涯道路。

勞工局長陳瑞嘉表示，為協助在職照顧者解決照顧難題、續留職場，續航中心攜手新北市家庭照顧者關懷協會、新北市長期照顧管理中心，提供完整的職涯及長照諮詢，今年也試辦「職場婦女關懷方案」，整合托育及育兒資源資訊，協助婦女照顧有方向，照顧不離職。

(中時 )