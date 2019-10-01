南方澳跨港大橋 空勤總隊空勘協助 14:442019/10/01 中時 葉書宏 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 空勤總隊表示，國搜中心申請宜蘭南方澳橋樑坍塌緊急空勘任務。（空勤總隊提供／葉書宏宜蘭傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 空勤總隊表示，國搜中心申請宜蘭南方澳橋樑坍塌緊急空勘任務。（空勤總隊提供／葉書宏宜蘭傳真） 空勤總隊表示，國搜中心申請宜蘭南方澳橋樑坍塌緊急空勘任務。（空勤總隊提供／葉書宏宜蘭傳真） 中度颱風米塔遠離台灣，南方澳跨港大橋今（1日）上午9時許傳出崩塌，導致10人受傷送醫，另外，2名海巡人員搶救時疑似遭攔油索擊傷，共送醫12人，其中人3為本國籍、6人菲律賓及、3人印尼籍，傳出尚有6人受困於漁船內，相關單位緊急搶救中。 空勤總隊協助橋梁坍塌空勘任務。（空勤總隊提供／葉書宏宜蘭傳真） 空勤總隊表示，國搜中心申請宜蘭南方澳橋樑坍塌緊急空勘任務，空勤總隊派遣1大1隊NA-101於10時15分起飛執行，31分到達目標區，並於12時20分返回松山落地。 (中時 ) #空勤 #南方澳 #12 #大橋 #宜蘭 也許您會感興趣 推薦閱讀 兩岸高鐵關鍵點 平潭公鐵橋貫通 04:092019/09/27 話題觀察 日職》王柏融隱瞞左腳挫傷 12強參賽打問號 09:452019/09/27 體育 《商情》買盤進場，激勵周四紐約期金反彈 10:002019/09/27 財經 12岸巡隊救命不分國際 四種語言勸導 老外也聽得懂！ 20:142019/09/29 社會 《商情》美元走強，打壓周一紐約期金跌破每盎司1500美元 09:432019/10/01 財經 宜蘭南方澳跨港大橋坍塌 林佳龍趕往宜蘭 11:232019/10/01 政治 南方澳跨海大橋倒塌 漁民：長期載運消波塊 11:262019/10/01 社會 恐怖！海巡直擊橋塌瞬間 彷彿地震來襲 11:542019/10/01 社會 打開台灣斷橋史 30多年來這5座最驚魂！ 13:062019/10/01 生活 南方澳大橋斷魂 完工前爆驚人巧合 14:412019/10/01 生活 社會熱門新聞 油罐車駕駛傷重 護理師女兒急探父 - 社會 南方澳大橋扯林姿妙 網怒轟：游錫堃發包！ - 社會 南方澳跨海大橋倒塌 壓垮3漁船8外籍工受困 - 社會 悚！手機突爆炸 少女睡夢中慘死 - 社會 獨家》南方澳大橋早有安全疑慮 驚爆港務公司「知情不理」 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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