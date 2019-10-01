空勤總隊表示，國搜中心申請宜蘭南方澳橋樑坍塌緊急空勘任務。（空勤總隊提供／葉書宏宜蘭傳真）

空勤總隊表示，國搜中心申請宜蘭南方澳橋樑坍塌緊急空勘任務。（空勤總隊提供／葉書宏宜蘭傳真）

中度颱風米塔遠離台灣，南方澳跨港大橋今（1日）上午9時許傳出崩塌，導致10人受傷送醫，另外，2名海巡人員搶救時疑似遭攔油索擊傷，共送醫12人，其中人3為本國籍、6人菲律賓及、3人印尼籍，傳出尚有6人受困於漁船內，相關單位緊急搶救中。

空勤總隊協助橋梁坍塌空勘任務。（空勤總隊提供／葉書宏宜蘭傳真）

空勤總隊表示，國搜中心申請宜蘭南方澳橋樑坍塌緊急空勘任務，空勤總隊派遣1大1隊NA-101於10時15分起飛執行，31分到達目標區，並於12時20分返回松山落地。

(中時 )