取消台中行程 蔡趕赴宜蘭關切南方澳大橋坍塌意外 14:262019/10/01 中時 陳淑娥 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 蔡英文總統取消大雅喬山行程。（陳淑娥攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 豐原警分局人員陸續撤崗。（陳淑娥攝） 蔡英文總統原本預計下午2點30分參訪台中大雅喬山健康科技公司，但在近2點時突然宣布取消行程。據了解，蔡總統下午1時許專機抵達台中清泉崗機場後，隨要即趕往宜蘭關切南方澳大橋坍塌意外，所以取消今日台中行程。 (中時 ) #南方澳 #宜蘭 #蔡英文 #清泉崗 也許您會感興趣 推薦閱讀 小英最怕想起的事 04:102019/09/27 時論廣場 蔡英文稱康乃爾碩士指導教授已過世？網驚：還活著! 08:432019/09/29 政治 力挺小英拚連任 牙醫成立後援會千人喊凍蒜 18:422019/09/29 政治 被蔡「賜死」老師回信曝光 彭文正問論文他竟回... 22:052019/09/29 政治 不要和統，就必須面對武統 04:102019/09/30 時論廣場 選情真的很穩？兩動作看出民進黨心裡有點虛 08:142019/09/30 政治 論文門疑點重重 呂秀蓮批蔡欠缺當機立斷能力 12:142019/09/30 政治 大陸外交施壓 蔡英文：走向世界決心不變 14:322019/09/30 政治 台灣政情 蔡論文疑點重重－論文門疑雲 呂秀蓮批蔡當斷不斷 04:102019/10/01 話題觀察 民進黨新決議文嚇跑中間選民 04:102019/10/01 論壇廣場 政治熱門新聞 蔡英文：油罐車失火造成橋面斷裂？網驚呆了 - 政治 一邊一國玩真的！扁故鄉參戰確定 - 政治 震怒有理？黃暐瀚直言：蘇可能弄錯兩件事 - 政治 王金平恐沒下一步！傳親民黨屬意他出馬 - 政治 韓國瑜選情雪崩？藍營本土派支持者竟向「他」喊話 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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