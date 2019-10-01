豐原警分局人員陸續撤崗。（陳淑娥攝）

蔡英文總統原本預計下午2點30分參訪台中大雅喬山健康科技公司，但在近2點時突然宣布取消行程。據了解，蔡總統下午1時許專機抵達台中清泉崗機場後，隨要即趕往宜蘭關切南方澳大橋坍塌意外，所以取消今日台中行程。

(中時 )