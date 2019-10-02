31歲林姓男子，不滿鄭姓女友提分手，竟闖進鄭女住處，先後以手機充電線勒頸、3度用棉被及手掩住口鼻方式企圖讓她窒息，並恐嚇她寫遺書，恫稱「開窗跳下去，至少只有腳斷，不會被殺死」、「會折磨你到4、5點」，鄭女趁隙報警，林在員警趕抵前，從樓梯間跳下壓制鄭女，員警聽聞鄭尖叫聲，上樓救出鄭女。台北地檢署依殺人未遂等罪嫌起訴林男。

起訴指出，林男不滿鄭女要求分手，在今年8月8日深夜10時，尾隨鄭女鄰居進入鄭女所住的公寓，趁鄭女開門之際，闖進屋內，林男一進門先將鄭推倒在地，恫稱「你今天真的死定了」以手機充電線勒住鄭女脖子，鄭女掙脫逃離，林將鄭抓至房間，往床上一丟，以棉被蓋住鄭女口鼻，用雙手抓傷鄭女臉部，林還將全身壓在鄭女身上，企圖讓她窒息。

鄭女一再抵抗跌落床下，林男見狀仍不罷休，又拿棉被掩住鄭口鼻，鄭盡力掙脫後，因呼吸不順，全身顫抖乾嘔，跑到廁所門旁，大力敲打牆面，希望鄰居報警，林女拉回鄭女，並恫稱「如果我是你的話，今天我就會把遺書寫一寫，要不然就打開窗戶跳下去，至少只有腳斷掉，不會被殺死」、「反正你跟你的貓今天都會死掉，現在還早，我會折磨你到4、5點」。

林男出手掩住鄭女口鼻，鄭女因害怕哭泣，並扯開林男的手，林恐嚇說：「反正你今天都要死，我先去抽煙」，鄭即趁林抽煙時躲進廁所內報警，警方獲報到場，林佯稱要離去，卻趁機帶走鄭女鑰匙，見員警離開鄭女後，又潛回鄭女住處，擬以鑰匙開啟鄭女住處大門，鄭察覺有異，緊急撥電話報警，林男隨即躲藏在公寓4樓至5樓樓梯間，擬趁隙潛入鄭女屋內。

警方再度到場，鄭女開啟大門時，林竟從5樓樓梯間跳下，闖進屋內，並將鄭女壓制在地，逼迫鄭女叫員警離開，員警因聽聞鄭女恐懼尖叫聲，迅速上樓逮捕林男，鄭女才悻免於難。

(中時 )