十分瀑布公園重啟 即起閉園時間提前30分鐘 14:342019/10/01 中時 譚宇哲 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 新北市十分瀑布公園即日起閉園時間提前30分鐘。（新北市觀光旅遊局提供／譚宇哲新北傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 中央氣象局今天上午5時30分解除米塔陸上颱風警報，新北市十分瀑布公園於中午12時起重新對外開放，新北市觀光旅遊局提醒，10月起至明年5月，十分瀑布公園進入冬季時間，開放時間從每日上午9時至下午5時30分，改為每日上午9時至下午5時，最後入園時間為閉園前30分鐘。 (中時 ) #開放時間 #公園 #十分瀑布 也許您會感興趣 推薦閱讀 宏普頤和 台北市心仕紳公園大宅 04:102019/09/27 產業特刊 市府斥資943萬元 改善錦和運動公園球場環境 16:352019/09/27 生活 9-28佔中5周年！香港本週末或再爆大規模抗議 02:312019/09/28 兩岸 大型遊樂中心 花蓮遠雄海洋公園 打造海洋體驗親子樂園 04:102019/09/28 產業特刊 交通公園探險 小小尖兵報到 13:382019/09/28 生活 今晚佔中5周年大示威 港警水炮裝甲車嚴陣以待 15:072019/09/28 兩岸 火車車廂、海豹搖搖椅 北投共融遊戲場玩不膩 16:022019/09/29 生活 米塔颱風來襲 十分瀑布公園9／30暫停開放 19:562019/09/29 生活 火車廂和健身場 北投公園亮點 04:102019/09/30 地方新聞 米塔颱風來勢洶洶 玉山國家公園封園 18:552019/09/30 生活 生活熱門新聞 南方澳大橋塌 台大教授眼尖揪：這地方壞了 - 生活 米塔吹垮南方澳大橋？氣象局曝昨天風雨程度 - 生活 米塔讓各國預測跌破眼鏡 都是因為它！ - 生活 南方澳大橋斷魂 完工前爆驚人巧合 - 生活 打開台灣斷橋史 30多年來這5座最驚魂！ - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。