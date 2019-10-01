中央氣象局今天上午5時30分解除米塔陸上颱風警報，新北市十分瀑布公園於中午12時起重新對外開放，新北市觀光旅遊局提醒，10月起至明年5月，十分瀑布公園進入冬季時間，開放時間從每日上午9時至下午5時30分，改為每日上午9時至下午5時，最後入園時間為閉園前30分鐘。

(中時 )