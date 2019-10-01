勞動基金運用局今天公布8月份收益，截至8月底為止，勞動基金收益數達3322億元、收益率達8.38％，勞保基金收益數達627.3億元、收益率達9.28％，收益率皆創下同期新高。

今年8月受到美國與中國大陸貿易談判歧見，全球主要股票市場波動走跌，勞動基金單月收益受到股市修正影響，微幅增長77.5億元，勞動基金運用局副局長劉麗茹表示，8月份無論是台股或全球MSCI、亞太、新興市場等股票波動大，但債市及包括基礎建設等另類投資則為上升，在基金局多元布局下收益數仍為正數。

劉麗茹說，目前看起來各國都採取預防性的寛鬆政策、擴展性的財政政策，但會採寛鬆政策就是對未來經濟有疑慮，目前來看10月是關鍵，雖然看起來會有波動，但墜崖式下跌的機率不高，因為為了避免墜崖式下跌，大家都做好相關的動作。

勞動基金運用局說，勞保基金截至8月底收益數達627億元、收益率達9.28％；而勞退新制基金收益達1876億元、收益率達8.2％；整體勞動基金收益數達3322億元、收益率達8.38％。

勞動基金運用局也說，將持續觀察美國對各主要經濟體的貿易政策走向、英國脫歐事件發展、中東地緣政治風險及全球經濟成長動向，審慎調節投資步伐，才能獲取基金長期穩健收益，保障勞工經濟安全與退休生活。

(中時 )