日本傑尼斯事務所旗下不少藝人，在台灣擁有大批粉絲，今年除了人氣團體Hey!Say!JUMP睽違7年，將在十月登台，另一傑尼斯超夯男團Kis-My-Ft2也將首度到台灣正式演出，參與11月30日在台北舉辦的「ASIA FASHION AWARD 2019 in TAIPEI」，2011年出道的Kis-My-Ft2，第一次海外演出，就獻給台灣，相當難得！

Kis-My-Ft2的成員有七位，包括北山宏光、千賀健永、宮田俊哉、橫尾涉、藤谷太輔、玉森裕太、二階堂高嗣，表演特色為滾軸溜冰結合舞蹈，音樂作品榮獲過oricon排行榜冠軍寶座，也曾經在2012年，獲得第26屆日本金唱片大獎-新人獎，表現優異，在日本頗有名氣。

團員們首度出席「ASIA FASHION AWARD 2019 in TAIPEI」這場時尚盛會，談到台灣表演行，都表示非常期待也很開心，對台灣的印象就是這裡的人們，親切又體貼，此外，Kis-My-Ft2也提到，台灣小吃很有名，很想藉此機會品嘗一番，希望能有機會，到人氣景點九份觀光，欣賞美景。

泫雅將出席「ASIA FASHION AWARD 2019 in TAIPEI」。（三立提供）

此外，Kis-My-Ft2將在11月發佈新歌〈Edge of Days〉，話題十足，屆時會不會在「ASIA FASHION AWARD 2019 in TAIPEI」時尚盛典上發表新作，也令粉絲期待。Kis-My-Ft2成員之一北山宏光特別表示，他2010年曾來過台灣，當時是為前輩KAT-TUN的表演擔任舞者，這次是第一次以自身團體, 帶來自己的音樂來進行演出，非常感謝有這次的機會，北山宏光也表示，相信不少人將透過這次演出，而更加認識Kis-My-Ft2，因此，他們將會帶來讓大家印象深刻,甚至刻骨銘心的表演，Kis-My-Ft2能有這個機會超越國界來進行演出，感到喜悅之餘，也希望能帶給大家充滿Kis-My-Ft2特色的演出。北山宏光強調，絕對不會讓粉絲失望，將帶來最精彩的音樂及舞蹈，讓更多台灣粉絲認識他們。

今年舉辦第4年的「ASIA FASHION AWARD」，每年吸引來自不同領域的人士，進行跨界交流，包括亞洲的創意人、明星、時尚模特兒、星級主廚等佔有一席之地的名人們齊聚一堂。出席卡司年年驚人，去年也締造話題佳績，請到巨星天王天后木村拓哉及林志玲擔任活動大使，以及牽引著亞洲流行文化的蔡依林、BoA寶兒、代表亞洲的新秀、還有台北、越南等亞洲時尚伸展台的明日之星，另包括從日本至海外都備受關注的山田優、玉城tina、AMIAYA等人都來參舉盛會。

今年會場將在台北中正紀念堂民主大道前，搭建高約15公尺、全長約100公尺的巨大特設空氣巨蛋，今年的演出者已確定還會有韓國的性感女星泫雅。

(中時 )