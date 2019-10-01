國軍空拍斷橋接點 鋼索扯斷四散 14:402019/10/01 中時電子報 吳侑縈 、 戴志揚 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 南方澳大橋兩側接點鋼纜嚴重斷落。(軍聞社提供/戴志揚台北傳真) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 南方澳大橋上午突然坍塌，目前仍造成5名漁工受困在船艙內待援。國防部下午出動軍聞社空拍機，將整個現場重新進行完整拍攝記錄，提供救援人員與未來調查進行參考。 鋼纜斷落後四處散落在橋面上。(軍聞社提供/戴志揚台北傳真) 根據空拍畫面顯示，可以明顯的看到橋面上散落著大量斷裂鋼索，橋兩側的連接處鋼索也明顯斷落，整個橋面沉在水中，顯見當時承受的鋼纜應該是受到極大拉扯斷裂後，無法支撐橋面才會整個落下，畫面相當怵目驚心。 軍聞社利用空拍機詳細記錄斷橋實況。(軍聞社提供/戴志揚台北傳真) (中時電子報) #畫面 也許您會感興趣 推薦閱讀 高雄聲援香港晚會 空拍墜機砸傷警員 23:472019/09/29 社會 蘇貞昌又發飆！防颱視訊這縣市讓他等到臉黑 09:172019/09/30 社會 夜祭慰靈禁空拍 族人籲尊重儀式 01:132019/10/01 地方新聞 女神遇見一代西施 林青霞與江青出遊 04:102019/10/01 娛樂新聞 南方澳跨海橋斷裂 工程界人士：疑強風造成橋面上下振盪 10:592019/10/01 社會 圖輯》南方澳跨海大橋倒塌驚悚畫面 11:202019/10/01 社會 根本絕命終結站！南方澳大橋瞬間崩塌畫面網怕爆 11:052019/10/01 生活 搜救受困8漁工畫面曝光 警消與死神搶時間 11:232019/10/01 社會 南方澳大橋塌 台大教授眼尖揪：這地方壞了 13:152019/10/01 生活 南方澳斷橋 土木技師：第6條鋼索鬆脫 14:002019/10/01 社會 社會熱門新聞 油罐車駕駛傷重 護理師女兒急探父 - 社會 南方澳大橋扯林姿妙 網怒轟：游錫堃發包！ - 社會 南方澳跨海大橋倒塌 壓垮3漁船8外籍工受困 - 社會 悚！手機突爆炸 少女睡夢中慘死 - 社會 獨家》南方澳大橋早有安全疑慮 驚爆港務公司「知情不理」 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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