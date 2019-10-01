南方澳大橋上午突然坍塌，目前仍造成5名漁工受困在船艙內待援。國防部下午出動軍聞社空拍機，將整個現場重新進行完整拍攝記錄，提供救援人員與未來調查進行參考。

鋼纜斷落後四處散落在橋面上。(軍聞社提供/戴志揚台北傳真)

根據空拍畫面顯示，可以明顯的看到橋面上散落著大量斷裂鋼索，橋兩側的連接處鋼索也明顯斷落，整個橋面沉在水中，顯見當時承受的鋼纜應該是受到極大拉扯斷裂後，無法支撐橋面才會整個落下，畫面相當怵目驚心。

軍聞社利用空拍機詳細記錄斷橋實況。(軍聞社提供/戴志揚台北傳真)

(中時電子報)