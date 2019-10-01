颱風米塔（大陸譯為米娜）今天（10月1日）清晨離開台灣東北海面後，上午9點位於浙江省舟山市偏南方約230公里的東海西部海面，以每小時20公里左右的速度向偏北方向移動，逐漸向浙江中北部沿海靠近，強度緩慢減弱，預計今天下午到晚上擦過或登陸浙江象山到舟山一帶沿海，之後轉向東北方向移動，趨向朝鮮半島南部，強度逐漸減弱。

浙江多地已啟動防颱風Ⅰ級應急回應，多段高速關閉，多架航班取消。截至今天7點，寧波已疏散沿海及地勢低窪的居民75445人。早上8點，颱風影響寧波範圍內漁船2742艘船隻已全部撤離,漁民撤離25696人，其中漁船上人員撤離17172人，網箱及海塘外養殖人員轉移4093人，標準海塘內養殖人員轉移4431人；舟山海域目前已有近8800艘船舶回港避風，其中商船約2730艘。

機場航班方面，台州路橋機場已取消11架次；寧波櫟社國際機場截至早上10點，已取消航班113架次。

高速路況方面，G1523甬莞高速橫溪、塘溪、象山北、茅洋、新橋、寧海東、力洋進口關閉，兩客一危限行；G1504寧波繞城高速橫街、寧波西、朝陽、雲龍進口，G15沈海南接線進口限流。

據台州市三門縣公路管理局消息，因受颱風「米娜」影響，該地獅白線劉家村至梘頭路段發生邊坡塌方、山體滾石滾落、護欄損毀等災情，存在較大的安全隱患，相關單位將對獅白線劉家村至梘頭路段進行道路封閉搶修。

(旺報 )