全球發燒手遊「精靈寶可夢」將於10月3至6日在新北大都會公園舉辦Pokémon GO Safari Zone,活動期間主會場內停車場不對外開放,主辦單位新北市觀光旅遊局表示,建議玩家於活動期間搭乘桃園機場捷運線、台北捷運中和新蘆線或公車至三重站下車,輕鬆便利又省時!

新北市府與美國Niantic、日本The Pokémon Company共同舉辦的2019年全台唯一一場「Pokémon GO Safari Zone in New Taipei City」,預計吸引全球及台灣各地的寶可夢玩家們瘋湧,主辦單位今公布活動期間交通資訊及注意事項,提醒玩家提前規畫。

觀旅局表示,為維護民眾參加活動安全及交通動線,以下5處停車場於活動期間禁止停車,包括觀光市集南側停車場、觀光市集北側停車場、幸福水漾公園區停車場、萬善同區停車場、樂遊天地區停車場,民眾若自行開車、騎車,需停放新北大都會公園周邊外圍付費停車場、停車格停放車輛;此外,活動期間禁止民眾在主會場內垂釣、飛行空拍機。

以下為Pokémon GO Safari Zone in New Taipei City活動相關資訊

主會場:新北市三重區新北大都會公園

活動時間:10月3日(四)至10月6日(日),每日上午10點到下午5點

活動網址:www.safarizonentpc.tw

交通資訊:高鐵台北站、台鐵台北站、桃園機場、松山機場、客運台北站,皆可轉乘捷運至桃園機場捷運線三重站1A出口及台北捷運三重站1號出口。

公車路線:捷運三重站可搭62、227區、232、264、640;菜寮(重陽路) 站 可搭14、227、227區、232、292、292副、621、662、803、806、1212、忠孝幹線;菜寮(重新路) 站可搭14、62、111、227、264、292、616、622、636、638、639、801、820、857、1209、1212、1803、9102及忠孝幹線。

(中時 )