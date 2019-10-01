明年總統選舉連署登記雖已截止，但親民黨有權直接提名總統人選，令外界矚目親民黨的行動。親民黨組織部主任張碩文今天證實外界傳言，表示親民黨不會在明年總統大選缺席，將在黨主席宋楚瑜親自參選或與中間選民接受度高的盟友合作兩種方案中二擇一，與國民黨合作的可能性比較低。

由於在2016年立委選舉親民黨不分區得票率超過5％，因此依法可以直接提名2020年總統候選人，不用像新黨或台灣民眾黨一樣若要推總統候選人還必須採人民連署模式。

張碩文指出，跟盟友合作當然就是共推一個最適合然後被接受度最高的候選人，親民黨會慎重尊重2016年大選投給宋楚瑜的157萬選民賦予的總統推薦書。至於是否除了外界一直流傳的台北市長柯文哲、前立法院長王金平、前鴻海董事長郭台銘之外，還有可能跟其他盟友合作？張碩文表示也不排除，只要理念相同、可以尊重親民黨這張總統人選推薦書、中間選民接受度高的人選都可以。也因此對於未來總統大選有沒有可能與國民黨合作，張碩文坦言跟藍綠兩邊合作可能性都比較低。

(中時 )