南方澳漁港航道受阻，完成搜救後將會盡快恢復航道。(許家寧攝)

宜蘭南方澳大橋斷裂倒塌，台灣土木工會技師馬宏琳說，從影片研判發現橋中央偏右邊第六條鋼索「鬆脫」影響重力分配，造成橋樑鬆動「掉落」，交通部長林佳龍到場坐鎮，強調橋梁還在50年使用年限內，將交由檢方與專業小組釐清，也會追究相關責任。

林佳龍表示，南方澳大橋在三年前進行檢測調查，第一時間以救人救災優先以及搶救航道工作，在最快時間內讓受困人員搶救出來，對於媒體問到鋼索脫落是否為斷橋原因；林說，橋梁都有按照檢測、維管要求，但是否有落實，或有無其他原因還要調查。

林佳龍說，橋梁由亞新工程負責規劃、設計到建造，負責維護管理的航港局表示，上一次檢測為2016年，在2018年已經針對檢測問題完成維修，皆依照規定進行，下一次檢測為2020年，目前也會針對各港區內橋梁依照相關規範啟動全面體檢。

林佳龍表示，關於斷橋造成南方澳漁港航道受阻，影響港內600多艘漁船生計，將在最短的時間內先恢復航道通行，短期內先協調相關港口泊靠和補助，長期也將規劃新橋。造成斷橋原因可能有天候、地震，檢察官已經展開調查，請民眾交由專業調查，勿妄下結論。

宜蘭南方澳跨港大橋坍塌 林佳龍承諾明察給社會交代

(中時 )