2名海巡人員布置攔油索時落水受傷送醫，2人於下午2時許由台北榮民總醫院蘇澳分院轉院至羅東博愛醫院。（葉書宏攝）

蘇澳安檢所所長黃志強表示，布置攔油索時因海水拉力過大，2人才會因此落海，目前狀況穩定。（葉書宏攝）

2名海巡人員布置攔油索時落水受傷送醫，2人於下午2時許由台北榮民總醫院蘇澳分院轉院至羅東博愛醫院。（葉書宏攝）

宜蘭縣南方澳跨港大橋今（1日）上午9時許傳出崩塌，2名海巡人員布置攔油索時落水受傷送醫，2人於下午2時許由台北榮民總醫院蘇澳分院轉院至羅東博愛醫院。蘇澳安檢所所長黃志強表示，布置攔油索時因海水拉力過大，2人才會因此落海，目前狀況穩定。

2海巡人員落海，蘇澳安檢所所長黃志強說明原因。

黃志強表示，2人在布置攔油索時，因現場海水拉力過大不慎掉入海中，立即將2人救起，緊急送台北榮民總醫院蘇澳分院，照過X光片後，僅肢體挫傷並無大礙；另外，因為裸水後2人吸入水面上的油汙，有吸入性肺炎，需觀察3天。2人自行要求要轉院至羅東博愛醫院。

(中時 )