南方澳跨港大橋崩塌 2海巡人員落水原因曝光 15:002019/10/01 中時 葉書宏 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 2名海巡人員布置攔油索時落水受傷送醫，2人於下午2時許由台北榮民總醫院蘇澳分院轉院至羅東博愛醫院。（葉書宏攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 2名海巡人員布置攔油索時落水受傷送醫，2人於下午2時許由台北榮民總醫院蘇澳分院轉院至羅東博愛醫院。（葉書宏攝） 蘇澳安檢所所長黃志強表示，布置攔油索時因海水拉力過大，2人才會因此落海，目前狀況穩定。（葉書宏攝） 2名海巡人員布置攔油索時落水受傷送醫，2人於下午2時許由台北榮民總醫院蘇澳分院轉院至羅東博愛醫院。（葉書宏攝） 宜蘭縣南方澳跨港大橋今（1日）上午9時許傳出崩塌，2名海巡人員布置攔油索時落水受傷送醫，2人於下午2時許由台北榮民總醫院蘇澳分院轉院至羅東博愛醫院。蘇澳安檢所所長黃志強表示，布置攔油索時因海水拉力過大，2人才會因此落海，目前狀況穩定。 2海巡人員落海，蘇澳安檢所所長黃志強說明原因。 黃志強表示，2人在布置攔油索時，因現場海水拉力過大不慎掉入海中，立即將2人救起，緊急送台北榮民總醫院蘇澳分院，照過X光片後，僅肢體挫傷並無大礙；另外，因為裸水後2人吸入水面上的油汙，有吸入性肺炎，需觀察3天。2人自行要求要轉院至羅東博愛醫院。 (中時 ) #蘇澳 #布置 #醫院 #總醫院 #榮民 也許您會感興趣 推薦閱讀 專家傳真－新思維、新策略 突破國際醫療新發展 04:102019/09/27 產業特刊 花蓮我來了！「藍鵲輪」今首航體驗海上高速感 13:532019/09/27 生活 台大醫院電腦系統遭駭 院方改口認了 20:012019/09/28 生活 米塔颱風來襲 基隆醫院服務不中斷 01:222019/09/30 生活 中醫大新竹醫院微創水冷式射頻神經阻斷手術治療擺脫疼痛 18:182019/09/30 生活 酒後向救護員拳腳爛醉男拒進醫院卻進了警局 18:162019/09/30 社會 獨／37歲羅巧倫今進醫院取卵「像買彩券一樣」 10:522019/10/01 娛樂 米塔吹垮南方澳大橋？氣象局曝昨天風雨程度 11:002019/10/01 生活 恐怖！海巡直擊橋塌瞬間 彷彿地震來襲 11:542019/10/01 社會 油罐車駕駛傷重 護理師女兒急探父 13:202019/10/01 社會 社會熱門新聞 油罐車駕駛傷重 護理師女兒急探父 - 社會 南方澳大橋扯林姿妙 網怒轟：游錫堃發包！ - 社會 南方澳跨海大橋倒塌 壓垮3漁船8外籍工受困 - 社會 悚！手機突爆炸 少女睡夢中慘死 - 社會 獨家》南方澳大橋早有安全疑慮 驚爆港務公司「知情不理」 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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