大陸漁船伺機越界捕魚，金門海巡噴水驅離。（海巡提供／李金生金門傳真）

海巡幹員在波濤洶湧中，奮勇攔截登檢越界陸船。（海巡提供／李金生金門傳真）

「米塔」颱風外圍環流加上東北季風狂飆，金門海域連日來波濤洶湧，但3大漁場外海仍遍布近百艘大陸漁船，伺機越界捕撈當令的黃魚、白鯧。金門海、岸巡隊昨（30）日出動6艇協同3000噸高雄艦合圍包抄，逮捕1艘6人移送法辦，船長面臨新台幣30萬元起跳的罰款，網具也全遭沒入處分。

昨天適逢農曆初二大潮，又受「米塔」颱風外圍環流和東北季風影響，金門海域颳起7至8級風浪，但因目前是黃魚、白鯧等高經濟價值魚類的盛產期，仍有近百艘大陸漁船在金門北碇、翟山、大膽島至猛虎嶼等3大漁場外海集結，伺機越界大撈特撈。

海巡署金馬澎分署雷達發現，通報金門海、岸巡隊出動6艇及2組特勤幹員，在金門海巡隊長張宏裕帶隊指揮下，協同3000噸級的高雄艦在3大漁場拉起一道防線，有效防堵船團入侵。

但入夜約晚間7時許，在大膽外海的大陸船團開始化整為零，從大膽及猛虎嶼兩側航道強行闖入猛虎嶼海域作業，巡防艇及特勤幹員立即攔截、登檢，順利查扣「龍浮平027」1艘6人及10件漁網。

金門海巡隊表示：查扣的「龍」船來自大陸龍海市，噸位約50餘噸，6名船員依「兩岸人民關係條例」留置調查中，船長未來將面臨至少新台幣30萬元起跳的罰款及網具全數沒入之處分。

(中時 )