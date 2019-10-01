蘋果模型機調包「真機」 男子遭判刑 14:592019/10/01 中時 林偉信 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 男子用模型機調包真機，被法官依詐欺罪判刑半年，另判刑6月可易科罰金。（路透社資料照） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 許姓男子向網路賣家購買二手的IPHONE手機，他出示假的轉帳交易騙對方交付手機，趁機用模型機調包真機，他詐欺犯行被視破後，又假裝是討債的人帶走手機，高院依詐欺等罪將許男判刑半年，另判刑6月可易科罰金。 (中時 ) #判刑 #男子 #手機 #模型機 #蘋果 也許您會感興趣 推薦閱讀 蘋果為舊款設備推出iOS 12.4.2／watchOS 5.3.2 12:482019/09/27 科技 慶富詐貸63億 老董判刑25年 04:102019/09/28 社會新聞 蜜餞摻工業原料 業者緩刑 04:102019/09/28 地方新聞 男星故意增胖逃避兵役 被發現名譽掃地判刑雙輸！ 15:182019/09/28 娛樂 手機裏有滿滿回憶 失而復得她淚崩 11:092019/09/30 社會 陸5G手機掀戰 翻新市場生態 04:102019/10/01 焦點新聞 《科技》今年全球手機銷售衰退史上最大，盼5G打強心針 11:082019/10/01 財經 賣假包判2年6個月不能緩刑 丁小芹這樣反應… 11:192019/10/01 娛樂 Gartner估5G手機市占大躍進 2023年可望過半 11:212019/10/01 財經 太電前副董事長繆竹怡 菲國押解返台 12:302019/10/01 社會 社會熱門新聞 油罐車駕駛傷重 護理師女兒急探父 - 社會 南方澳大橋扯林姿妙 網怒轟：游錫堃發包！ - 社會 南方澳跨海大橋倒塌 壓垮3漁船8外籍工受困 - 社會 悚！手機突爆炸 少女睡夢中慘死 - 社會 獨家》南方澳大橋早有安全疑慮 驚爆港務公司「知情不理」 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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