許姓男子向網路賣家購買二手的IPHONE手機，他出示假的轉帳交易騙對方交付手機，趁機用模型機調包真機，他詐欺犯行被視破後，又假裝是討債的人帶走手機，高院依詐欺等罪將許男判刑半年，另判刑6月可易科罰金。

(中時 )