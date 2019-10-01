日友公司免費幫雲林縣元長國中學生裝腳踏車燈，照亮孩子回家平安路。(許素惠攝)

雲林縣元長鄉日友環保公司上午為元長國中學生裝設腳踏車燈，照亮孩子回家路，平安返家。

看到元長國中每輛腳踏車有了前後燈，且一盞盞亮起來，元長鄉長李明明露出笑容感謝日友的貼心行動，讓孩子有了安全回家的路，校長文須琢、鄉民代表陳明振、家長會長陳毅紘等人非常感謝日友的用心回饋。

日友公司5年來贈車燈已經累600多組，文須琢表示，學生腳踏車裝置前後照明警示燈，不僅可以照亮回家的路，更可以讓路上的車輛遠遠就可以注意到路上騎車的學生，藉此提升孩子的行車安全，快快樂樂上學，平平安安返家。

獲贈車燈的李姓學生相當興奮地說，現在腳踏車警示燈成為基本配備，傍晚下課時在安全上更加踏實了。

日友公司協理林隆偉表示，從圖書捐贈、舉徵文比賽、辦文學營、科學營等一

系列活動，開展了學生的學習樂趣，為偏鄉教育注入一股活水，透過點燈儀式

，贈與腳踏車前後警示車燈，希望讓同學有一條安全回家的路。

(中時 )