以銷售鍋具成名的鍋具女王菲姐日前上謝震武律師主持的高點綜合台《震震有詞》，分享她36年前與丁男相愛、甚至為對方離婚進而一起共創事業，但最後結局卻是告上法院成了陌路人，感情、事業兩頭空的心路歷程。回頭看過去的一切，菲姐坦言最對不起兩個兒子，因為當年她把兒子送到美國念書，卻無法在身旁好好陪伴照顧。

菲姐上《震震有詞》接受訪問。（和展影視提供）

36年前已婚的菲姐因緣際會與丁男相識，在丁男熱烈追求下兩人陷入愛河並攜手一同打拼事業，雙方約定要共組家庭，丁男還要菲姐與前夫「假離婚」，但自己卻遲遲閃躲是否離婚的問題，總是一拖再拖。交往期間菲姐曾多次懷了對方的孩子，但因顧慮打拼中的事業，只得忍痛引產，尤其她為公司賺進上億營收，全盛時期曾經一年營收10多億，卻只能領固定薪資，每個月頂多拿生活費數萬元，但她為愛忍下這一切。

直到2000年菲姐遲遲等不到對方給予名份，決定獨自到美國去卻又發現自己懷孕，當男方追到美國去後，希望菲姐不要將孩子生下，也口頭允諾將分1/3的營收給她，兩人當時還前往拉斯維加斯登記結婚，回台也有公開宴客儀式，只是當菲姐提出要到法院登記，卻總惹得對方不悅大罵！

對於丁男遲遲不肯登記，而菲姐顧慮到自己是公眾人物，兩人常為此爭吵，一度請對方搬出自己家裡，而對方總在爭吵後對她家暴，讓菲姐更是心灰意冷，只是男方總會不斷連哄帶騙，抱著菲姐大哭大叫原諒他，而又讓菲姐心軟。菲姐自己分析，應該是男生擔心她不願意上節目影響銷售，甚至還允諾年底會給她答覆，只是男方一再跳票，菲姐轉而向男方要求必須給付錄影酬勞，沒想到到了第三年，男方總是又一堆藉口不給，讓菲姐更為失望。

當兩人撕破臉後，菲姐不禁感嘆與對方交往36年，最後落得人財兩空，丁男不僅未給予名份，甚至還霸佔公司股利，菲姐主張討回屬於自己的16%股利，兩人因而告上法院打官司。

(中時 )