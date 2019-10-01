頭份市立圖書館並展示推薦優良繪本童書，歡迎家長帶小朋友來借閱。〔謝明俊攝〕

即日起前來頭份市立圖書館辦證並借閱童書，館方就會贈送精美童書。〔謝明俊攝〕

頭份市立圖書館有幼兒閱讀專區，家長可多加利用，讓幼兒閱讀及早開始培養。〔謝明俊攝〕

為了推動全民閱讀從小做起，頭份市立圖書館從10月1日起，推出「家有寶貝，辦證借閱好書」活動，只要家中有103年1月1日以後出生的嬰幼兒，家長持戶口名簿到頭份市立圖書館辦理借閱證，並借閱童書，館方將致贈精美的童書1冊，並且館方還有推薦學齡前優良繪本及親子共讀圖書，希望讓閱讀從0歲開始。

頭份市立圖書館館長呂瑞梅表示，現在學童閱讀習慣普偏低落，尤其是許多3C產品的介入，更嚴重影響學童閱讀習慣的培養，尤其閱讀能力是孩子個人學習能力培養的重要一環，終身學習中，閱讀也是重要標的之一，因此，培養閱讀習慣從0歲起開始，就成了頭份市立圖書館這次推動活動的重點。

頭份市立圖書館從101年正式開館以來，在館內特別設立幼兒圖書部，除了各類童書、繪本以外，也有專門座位提供家長陪同幼童來館借閱館內童書。為了加強推廣家長利用公共圖書資源，頭份市立圖書館從10月1日起，推出「家有寶貝，辦證借閱送書」活動，只要是設籍頭份市的市民，家中有103年元旦以後出生的小朋友，家長就可持戶口名簿到頭份市立圖書館辦理借閱證，並且借閱童書，館方就會贈送精美童書1冊，數量有限，送完為止。

呂瑞梅指出，除了辦證送書活動以外，館內還有展示108年「Bookstart閱讀起步走」推薦圖書，以及該館學齡前優良繪本及親子共讀相關圖書，可以協助提供家長如何為孩子挑選閱讀圖書，讓閱讀從0歲開始。

(中時 )